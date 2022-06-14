ВСУ готовятся к большому наступлению: успехи на юге отвлекают врага от Донбасса - аналитик

ВСУ готовятся к масштабному контрнаступлению / коллаж фото УНИАН

Украинские войска проводят успешные наступления на юге страны. Таким образом они отвлекают врага от Донбасса. Это может привести к большому наступлению ВСУ. Об этом заявил аналитик Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ.

Украинские военные показывают успехи в боях местного значения.

"Мы видели еще в конце мая достаточно успешную попытку пересечь Ингулец и закрепиться на плацдарме оккупированного берега этой реки. Также мы наблюдали за уходом россиян от села Благодатное и, если не ошибаюсь, Таврическое, которое также перешло под контроль украинских войск", — сказал Кирилл Михайлов.

Он считает, что сейчас ВСУ готовятся к большому наступлению. Для этого им необходимо занять выгодные позиции.

"Считаю, что сейчас идет борьба именно за них. Понимаем, что сейчас в Херсонской области рельеф и ситуация, наиболее благоприятная для наступления на этом направлении. К тому же я считаю, что одна из причин этих действий — отвлекать российские войска от Донбасса", – добавил Михайлов.

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Напомним, ранее Юрий Сак - советник руководителя украинского Министерства обороны говорил - группировка ВСУ по-прежнему контролируют завод химических одобрений "Азот" (более того - на территории этого промышленного предприятия нашли приют мирные жители горожане).

"Еще один российский блицкриг провалился из-за упорного сопротивления украинских солдат", – отметил Сак.

До того в США аналитики Института изучения войны (ISW) говорили, что войска оккупантов сумели добиться только небольших результатов в своем наступлении к северу от города Славянска (что на Донетчине).

Однако, как говорят американские эксперты - для того, чтобы пробить оборону и "проломиться" в Славянск, оккупантам из России нужно будет массово форсировать реку Северский Донец.

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