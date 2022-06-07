ВСУ ликвидировали агрессора, который причастен к расстрелам людей на Майдане в 2014-м / facebook.com/mod.mil.rus / соцсети

Украинские воины лишили жизни солдата-агрессора Рахмета Джубанова, который мог быть причастен к расстрелу протестующих во время Революции Достоинства в 2013/2014 годах. Такая информация была опубликована создателями Telegram-канала InformNapalm.

Как сообщается в тексте, оккупант Джубанов, по всей вероятности, являлся участник так называемой "черной четы" ‒ группа российских военных, которые убивали митингующих на Майдане в 2014 году.

В некрологе оккупанта в социальных сетях упоминаются его "заслуги перед Отечеством". Среди них – участие в событиях Революции Достоинства, а также в боевых действиях в Сирии и Украине. То бишь именно за массовые убийства мирных людей Джубанов получил несколько российских наград.

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Напомним, ранее, как писал офицер ВСУ и известный блогер Анатолий "Штефан" Штирлиц, украинские бойцы провели операцию по ликвидации капитана армии оккупанта Юрия Антонова, который приехал воевать против украинцев из глубокой и депрессивной российской глубинки ‒ Забайкальского края.

Буквально за день до этого в Украине также бойцами ВСУ был ликвидирован российский генерал-майор Роман Кутузов ‒ командир 1-го армейского корпуса группировки террористов "ДНР". Российские СМИ быстро подтвердили смерть оккупанта. Он погиб, по предварительным данным, в районе села Николаевка (Донецкая область). Есть сведения, что Кутузову самому пришлось вести террористов в атаку.

Еще ранее украинские воины ликвидировали российского чемпиона по пейнтболу Юрия Неляпина (тоже из депрессивной глубинки РФ) Судя по активности в соцсетях, он был ликвидирован 19 мая или немного позже.

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