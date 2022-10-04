ВСУ ликвидировали потомственного оккупанта-штурмана вертолета Аллигатор / коллаж фото УНИАН и Анатолий Штефан

В боях с оккупантами украинские воины ликвидировали штурмана вертолета Ка-52 (Аллигатор) старшего лейтенанта агрессорских войск Илья Севастьянов ‒ уроженец глубинки, Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"Севастьянов успешно провёл операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", – написал Штефан, параллельно поиронизировав по поводу традиционных отговорки, которыми русскими оккупанты объясняют свои провалы на фронтах.

Позднее блогер под ником Necro Mancer уточнил в Twitter, что штурмана уничтожили, вероятно, в Запорожской области 1 октября. В этот день там сбили вражеский вертолет Ка-52 (Аллигатор).

Кроме того, Севастьянов окончил Челябинское высшее военное училище штурманов ‒ пошел прямо по стопам отца, который также был штурманом вертолета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в течение 2 октября украинская авиация нанесла 7 ударов по позициям оккупантов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 340 огневых заданий. В Бериславском районе силами противовоздушной обороны был сбит ударный вертолет Ка-52.

Ранее Вооруженные силы Украины закрепляли тактическое положение на южных рубежах обороны, продолжали активные действия, создавая условия для дальнейшего продвижения на разных участках фронта. Армия РФ потеряла как минимум 10 военных и немало военной техники, в том числе тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" и реактивную систему залпового огня "Град".

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