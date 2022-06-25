ВСУ ловко заманили оккупантов в засаду на Запорожском направлении / ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Военнослужащие украинской армии организовали успешную засаду и заманили в ловушку группу российских оккупантов на Запорожском направлении. Видео инцидента была опубликована в Telegram-канале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Причем запись боя в засаде на камеру телефона один из оккупантов, который был быстро ранен во время перестрелки с украинской армией. Агрессора пытался отстреливаться в ответ, но все равно не избежал меткой пули в свое тело от украинских бойцов.

Читайте такжеСделали в лесу засаду: на Черниговщине местные жители остановили бензовоз войск РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с помощью противотанкового ракетного комплекса Javelin уничтожили большую группу вражеской техники.

По словам главного сержанта этого воинского соединения было уничтожено пять танков, а также четыре БМП и БТР.

До того военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроили успешную засаду на колонну российской техники.

"Украинские воины из подразделения К2 54 ОМБр показали врагу в Донецкой области, что бывает, когда российская техника идет в бой против наших защитников. Оккупанты остались гореть на обочинах. И так будет с каждым, кто считает, что имеет право приходить на нашу землю с оружием", - рассказали представители фонда "Возвращайся живым", которые и опубликовали видео инцидента.

Другие новости: