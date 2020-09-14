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ВСУ на позициях "ЛДНР": дипломат назвал условия инспекции на Донбассе

14 сентября 2020, 06:01

Украина не должна идти на легализацию "ДНР" и "ЛНР", полагает Александр Моцик.

Донбасс,бой
Украина должна получить доступ к позициям боевиков в ОРДЛО - дипломат / УНИАН

Украина может допускать инспекции на свои позиции, однако их кадровый состав должен исключать представителей боевиков "ЛДНР". Украинская сторона также в обмен на уступки должна получить доступ к ответным проверкам позиций, которые контролируют российско-террористические войска.

Об этом заявил дипломат Александр Моцик в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, проведение инспекций является нормальной практикой, однако когда речь идет о российско-украинском конфликте на Донбассе, то Россия и боевики, скорее, идут по пути продолжения информационной войны, а не преследуют договоренности.

"И они считают, что выиграли в этой войне, потому что на оккупированной территории сказали, что Украина выходит из определенных положений Минских договоренностей", - считает эксперт.

Также он добавил, что проведение инспекции возможно, но только в том случае, если Киев в обмен получит доступ на позиции незаконных вооруженных формирований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В составе инспекций не должны присутствовать представители боевиков "ДНР" и "ЛНР" – Украина ни в коем случае не должна соглашаться на их политическую легализацию в переговорном процессе.Читайте такжеМягкая капитуляция: что не так с совместным инспектированием на Донбассе

"Все украинские граждане, которые выступают на стороне "ЛНР" и "ДНР" и занимают там определенные позиции, при заходе на территорию Украины подлежат аресту и дальнейшему суду", - подчеркнул Моцик.

  • Напомним, 5 сентября главарь "ДНР" Денис Пушилин обвинил Украину в нарушении договоренностей о перемирии от 22 июля и заявил, что боевики откроют огонь в направлении украинских позиций.
  • 6 сентября боевики обстреляли позиции ВСУ в Красногоровке и нарушили перемирие, длившееся 42-е сутки.
  • Позже были достигнуты договоренности об инспекции СЦКК, в состав которой входят боевики, украинских позиций под Шумами, к которым имели претензии российско-террористические войска. Однако боевики и Россия сорвали инициативу.
  • У Зеленского в ответ на срыв мероприятий жестко высказались в адрес Москвы и боевиков. В Офисе президента акцентировали внимание на том, что Россия и "ДНР" не соблюдают договоренности, поэтому инспекция под Шумами невозможна.

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