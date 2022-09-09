ВСУ на Юге нанесли 265 точных ударов: уничтожены два склада, паромная переправа и три Урагана врага

Склады боеприпасов оккупантов уничтожены в Бериславском районе, паромная переправа - в Новой Каховке. В рядах армии РФ не досчитались 59 солдат.
Защитники Украины на южном направлении за сутки, 8 сентября, уничтожили 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромную переправу врага - в Новой Каховке.
Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, украинская авиация нанесла шесть, а ракетно-артиллерийские подразделения - 265 точных поражений.
"Мосты находятся под плотным огневым контролем без возможности ремонта и использования", - подчеркнули в ОК Юг.
Потери РФ составляют:
- 59 солдат;
- 3 реактивные системы залпового огня "Ураган" и транспортно-зарядная машина для них;
- 2 самоходных орудия артиллерии "Пион";
- самоходная гаубица "Мста-С";
- 3 самоходные артиллерийско-минометные установки;
- танк Т-72;
- 6 единиц автобронетехники.
"Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке", - добавили военные.
Напомним, 7 сентября на южном направлении Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 13 авиаударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач. Ликвидированы 108 оккупантов.
Как сообщал Главред, днем ранее Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 оккупантов.
Вооруженные силы Украины в понедельник, 5 сентября, ликвидировали на Юге 86 российских оккупантов. Также было уничтожено более 20 единиц вражеской техники, четыре склада с боеприпасами и ударный вражеский вертолет Ка-52.
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