ВСУ на Юге нанесли 265 точных ударов: уничтожены два склада, паромная переправа и три Урагана врага

ВСУ продолжают мощно бить по российским оккупантам на Юге / Фото УНИАН

Защитники Украины на южном направлении за сутки, 8 сентября, уничтожили 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромную переправу врага - в Новой Каховке.

Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, украинская авиация нанесла шесть, а ракетно-артиллерийские подразделения - 265 точных поражений.

Видео дня

"Мосты находятся под плотным огневым контролем без возможности ремонта и использования", - подчеркнули в ОК Юг.

Потери РФ составляют:

59 солдат;

3 реактивные системы залпового огня "Ураган" и транспортно-зарядная машина для них;

2 самоходных орудия артиллерии "Пион";

самоходная гаубица "Мста-С";

3 самоходные артиллерийско-минометные установки;

танк Т-72;

6 единиц автобронетехники.

"Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке", - добавили военные.

Напомним, 7 сентября на южном направлении Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 13 авиаударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач. Ликвидированы 108 оккупантов.

Как сообщал Главред, днем ранее Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 оккупантов.

Вооруженные силы Украины в понедельник, 5 сентября, ликвидировали на Юге 86 российских оккупантов. Также было уничтожено более 20 единиц вражеской техники, четыре склада с боеприпасами и ударный вражеский вертолет Ка-52.

Другие новости: