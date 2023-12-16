ВСУ наступают в Запорожской области: в ISW раскрыли подробности

Силы обороны Украины продолжают проводить контрнаступательные операции в западной части Запорожской области.
Как сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на министерство обороны страны-агрессора, на прошлой неделе российские войска отразили две украинские атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей.
Генштаб Украины сообщил, что 15 декабря российские войска безуспешно атаковали в районе границы Донецко-Запорожской области к северу от Приютного и недалеко от Старомайорского.
Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области, но 15 декабря никаких заявленных или подтвержденных успехов не было.
Министерство обороны РФ утверждало, что украинские войска безуспешно атаковали возле Работино и западнее Вербового.
Российские войска проводили наступательные операции на западе Запорожской области, но 15 декабря не добились никаких заявленных или подтвержденных успехов.
Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к югу от Работино, к северо-западу от Вербового и к западу от Новопокровки.
Российский источник заявил, что российские войска борются с нехваткой транспорта на Запорожском направлении и что российским войскам не хватает ремонтных баз для техники в тыловых районах.
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины нанесли удар по позициям войск агрессора России в захваченном Токмаке Запорожской области. Уничтожен вражеский штаб, который был размещен в детском саду. Ликвидировали 14 российских оккупантов, среди которых много офицеров.
Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины сумели продвинуться вперед на западе Запорожской области в ходе продолжающейся наступательной операции.
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