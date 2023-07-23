ВСУ – о ситуации на левобережье Херсонщины: армия вычищает территорию

Впоследствии силы обороны Украины должны без угроз для жизни воинов занять позиции на левом берегу Херсонской области, сказала Наталья Гуменюк.

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ВСУ ведут контрбатарейную борьбу с оккупантами РФ на левобережье Херсонщины - Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: 14-я ОМБр, УНИАН

Вооруженные силы Украины на левобережье Херсонской области ведут контрбатарейную борьбу с оккупантами агрессора России. ВСУ работают над тем, чтобы зачистить территорию, чтобы впоследствии войска смогли безопасно занять освобожденные позиции. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она прокомментировала сведения о том, что ВСУ якобы закрепились на левом берегу Херсонщины.

По словам спикера южной группировки войск, там сейчас ведется контрбатарейная борьба и делать какие-либо заявления пока преждевременно.

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"Мы бы тоже очень хотели там закрепиться и чувствовать себя мощно. На самом деле сейчас идет контрбатарейная борьба, и такие сообщения, которые бегут впереди наших сил на левый берег, нам очень вредят", - отметила Гуменюк.

Также она добавила, что сейчас ВСУ пытаются "вычистить ту территорию, которая потом может быть освоена Силами обороны без угрозы для жизни воинов, которые эти позиции будут занимать" и призвала дождаться заявлений военных по факту уже выполненной работы.

Напомним, представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович ранее заявил, что ВСУ пойдут в контрнаступление в Херсонской области. По его словам, войска проводят комплексную подготовку к операции в виде разведки и нанесения ударов на всю глубину "обороны" врага.

Кроме того, партизаны Атеш атаковали войска РФ на Херсонщине. В частности, на оккупированной части региона взорвали на стоянке 2 грузовых автомобиля захватчиков и ликвидировали 6 российских военных.

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