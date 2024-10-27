ВСУ оставили три населенных пункта на Донбассе: журналист назвал горькую причину

К сожалению, угроза окружения "маячит на горизонте".

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На Кураховском направлении ситуация сложная для ВСУ / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

Коротко о ситуации на фронте:

Журналист предупреждает об окружении ВСУ

Генштаб проанализировал ситуацию на Кураховском направлении

Из-за угрозы окружения украинские защитники отошли из трех населенных пунктов на Кураховском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram украинский военный журналист Богдан Мирошников.

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"Горняк-Кураховка: Из Горняка наши воины отошли, потому что там уже было оперативное окружение.

Также отошли из Измайловки, Александрополя и остатков Звездного.

Враг активно давит на Кураховку, там начались городские бои. Из всего этого мешка еще есть один путь отхода, но он не является надежным. Я не думаю, что за Кураховку долго цепляемся, потому что угроза окружения маячит на горизонте", - написал он.

Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской громаде по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

В то же время, по данным Генштаба, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 43 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Антоновки и Катериновки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Острого, Дальнего, Константиновки, Елизаветовки.

Ситуация на фронте - что известно

Главред также рассказывал, что РФ захватила населенный пункт и продвинулись на Донбассе. По данным Deep State, агрессор продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки Донецкой области.

В то же время ВСУ разбили штурм оккупантов и взяли врагов в плен на Курщине. Россияне решили штурмовать позиции десантников, однако безрезультатно.

Также в ВСУ сообщили о ситуации на самых горячих направлениях фронта. На фронте ситуация ухудшается, ведь оккупанты прибегают к массированным атакам с воздуха и земли.

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