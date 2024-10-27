ВСУ оставили три населенных пункта на Донбассе: журналист назвал горькую причину

Коротко о ситуации на фронте:
- Журналист предупреждает об окружении ВСУ
- Генштаб проанализировал ситуацию на Кураховском направлении
Из-за угрозы окружения украинские защитники отошли из трех населенных пунктов на Кураховском направлении в Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram украинский военный журналист Богдан Мирошников.
"Горняк-Кураховка:
- Из Горняка наши воины отошли, потому что там уже было оперативное окружение.
- Также отошли из Измайловки, Александрополя и остатков Звездного.
- Враг активно давит на Кураховку, там начались городские бои.
Из всего этого мешка еще есть один путь отхода, но он не является надежным. Я не думаю, что за Кураховку долго цепляемся, потому что угроза окружения маячит на горизонте", - написал он.
Где находится Курахово
Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно.
Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской громаде по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.
В то же время, по данным Генштаба, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 43 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Антоновки и Катериновки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Острого, Дальнего, Константиновки, Елизаветовки.
Ситуация на фронте - что известно
Главред также рассказывал, что РФ захватила населенный пункт и продвинулись на Донбассе. По данным Deep State, агрессор продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки Донецкой области.
В то же время ВСУ разбили штурм оккупантов и взяли врагов в плен на Курщине. Россияне решили штурмовать позиции десантников, однако безрезультатно.
Также в ВСУ сообщили о ситуации на самых горячих направлениях фронта. На фронте ситуация ухудшается, ведь оккупанты прибегают к массированным атакам с воздуха и земли.
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