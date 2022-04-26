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ВСУ перехватили инициативу: эксперт назвал последний шанс РФ на победу в войне

26 апреля 2022, 10:25

Победа в войне определяется стратегией, а успехи РФ за два месяца войны крайне скудны, подчеркнул Юрий Бутусов.

война, вторжение
Эксперт оценил вероятность победы РФ / Фото Reuters

За последнее время российские оккупанты сумели добиться в Украине лишь тактических успехов, заявил военный эксперт, главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Как пишет он в Facebook, Украина захватила стратегическую инициативу в войне.

Он объяснил, что победа в войне определяется стратегией, а успехи РФ за два месяца войны крайне скудны.

Эксперт пояснил, что РФ втянулась в войну на истощение против Украины, поддержанной всеми странами НАТО и большинством стран мира, которые обладают в десятки раз большими ресурсами.

Он уверен, что даже захват Мариуполя никак не изменит стратегическое положение России, и только приведет к ужесточению сопротивления, заставит Украину отказаться от компромиссов.

Вместе с тем технологическое преимущество в войне после поставок Запада будет постепенно переходить на сторону Украины, что приведет к большим потерям РФ и утрате российской армией возможности удерживать захваченные территории, отметил журналист.

"Для продолжения войны Путину придется проводить частичную мобилизацию, что нанесет огромный ущерб российской экономике, и деморализует российское общество. Украина захватила стратегическую инициативу в войне. Россия способна на отдельные тактические успехи, но ни одну из своих первоначальных целей достичь неспособна. Стратегия Путина провалилась и шансов на падение Украины никаких нет. Продолжение, сроки и цена войны зависят от способности Украины грамотно спланировать применение наличных материальных и людских ресурсов, а также масштабов привлечения ресурсов вооружения и профессиональных военных кадров из-за рубежа", - пишет Бутусов.

Он также перечислил главные провалы РФ в Украине:

  • Окружение основных административных центров - Киева и Харькова, дезорганизация управления страной и принуждение к капитуляции руководства Украины. Результат: цели не достигнуты;
  • Срыв мобилизационного развертывания Украины путем глубокого наступления на территории 11 областей. Результат: цели не достигнуты;
  • Рассечение стратегических магистралей Украины западнее Киева и севернее Кривого Рога, чтобы не дать возможность странам НАТО оказать какую-либо поддержку и снабжение. Результат: цели не достигнуты;
  • Захват украинских портов Причерноморья и Приазовья, создание коридора от РФ до Приднестровья. Результат: цели достигнуты частично - Приазовье захвачено, но Николаевская и Одесская области прочно защищены, и главные морские порты надежно обороняются;
  • Подрыв экономики и деморализация общества, чтобы отказаться от организованного сопротивления. Результат: цели не достигнуты;
  • Развал системы обороны, уничтожение военной инфраструктуры. Результат: цели не достигнуты;
  • Захват Донецкой и Луганской областей. Результат: цели не достигнуты.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Юрий Бутусов война России и Украины
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