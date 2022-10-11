ВСУ "положили" 100 оккупантов на Херсонщине, а их технику сожгли до тла / Фото УНИАН

В Херсонской области ВСУ уничтожили до 100 российских оккупантов и около 30 единиц их вооружения и техники.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, подтверждено поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника в Херсонской области.

"По имеющейся информации, уничтожено до ста оккупантов и около тридцати единиц вооружения и военной техники", - отмечают в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что в Запорожской области Силами обороны за предыдущие дни было поражено зенитный ракетный комплекс С-300, до 10 единиц военной техники и около 60 военнослужащих российских оккупационных войск.

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла два удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники противника. Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять систем противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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