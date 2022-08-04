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ВСУ уничтожили в Чернобаевке пункт управления войск Черноморского флота РФ

4 августа 2022, 06:38

Украинская авиация нанесла два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного. РФ потеряла более 30 солдат и военную технику.

Военный Украины
Военные Украины нанесли точный удар по оккупантам в Херсонской области / Фото УНИАН

В Чернобаевке Херсонской области уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России.

Как сообщает Оперативное командование Юг, украинская авиация нанесла два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.

Потери России в Украине на юге за сутки составили:

  • 31 оккупант;
  • танк Т-72;
  • гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б";
  • 2 миномета;
  • 3 единицы бронированной и автомобильной техники;
  • БПЛА.

В Черном море корабельная группировка вражеского флота изменений не претерпела. Продолжает укрываться в безопасных районах и держать наготове 2️ ракетоносца с 16 ракетами и 3 большими десантными кораблями.

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Как сообщал Главред, днем ранее ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли огневой удар по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке Херсонской области.

Вечером 2 августа СМИ писали, что украинские военные мощно ударили по месту расположения российских захватчиков в Чернобаевке Херсонской области. Удар был нанесен в районе аэропорта.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в Херсонской области российские оккупационные войска потеряли еще более 10 старших офицеров, включая генералов. Результативные действия по уничтожению российских захватчиков произошли в Чернобаевке.

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