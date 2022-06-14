ВСУ устроили салют: в воздух взлетели вражеские "Ураганы" и подразделение МТЗ

Российские оккупанты продолжают нести потери в войне против Украины.
Артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили батарею реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган" и подразделение материально-технического обеспечения российских оккупантов.
На опубликованном СтратКом ВСУ видео видно, как горят три топливозаправщика, две реактивные системы залпового огня "Ураган", транспортно-заряжающая машина и автокран.
На видео можно увидеть, что размещали свою технику захватчики среди жилого района.
Напомним, ранее украинские артиллеристы 40-й отдельной артбригады имени Великого князя Витовта эффектно уничтожили российскую технику.
Защитники Украины поделились видео, как они превращают в металлолом несколько единиц вражеской бронетехники.
Также сообщалось, что украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от временно оккупированного Херсона. Защитники Украины метко бьют по скоплениям захватчиков артиллерией на южном направлении, рассказал Арестович.
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