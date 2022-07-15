ВСУ во время жестоких боев уничтожили более шести тысяч оккупантов - Андрющенко

Мариуполь / Reuters

Защитники Мариуполя во время боев с российскими оккупантами уничтожили несколько тысяч военных России.

Как сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, учитывая количество новых моргов в Мариуполе, большинство которых отведено гражданским людям, еще часть - военным, стало возможно высчитать, сколько оккупантов погибло в боях с "Азовцами".

По данным советника городского головы, мертвых оккупантов и их агентуру размещают в помещении рынка "Азовский". Там россиян "складывают" в холодильниках для хранения мяса.

"Здесь завезли около четырех тысяч тел россиян в мае-июне. Трупы русских солдат со стороны наступления Запорожской области, собравшиеся на поле боя. Их ежедневно малыми партиями по 30-50 тел вывозят в сторону Новоазовска и России. Подтверждено, что Героический Гарнизон Мариуполя уничтожил не менее 6,5 тысячи живой силы оккупантов. Помните – мы все в безвозмездном долге перед Героическим Гарнизоном Мариуполя", — подчеркнул Петр Андрющенко.

Ранее сообщали, как российский военный, который попал в плен, рассказал о том, как около 500 солдат пытались сбить беспилотник. Они думали, что это вражеский дрон и каждый всадил по нему целый магазин. Но позже оказалось, что оккупанты сбили собственный дорогой беспилотник.

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