ВСУ выбивают оккупантов из Николаевщины: наши пилоты удачно наведались на позиции врага

ВСУ выбивают оккупантов из Николаевщины / facebook.com/kpszsu

В Николаевской области украинские пилоты выполнили боевые задания, ударив по позициях российских оккупантов.

После визита Воздушных сил оккупанты остались без нескольких единиц техники и не досчитались личного состава, сообщают в оперативном командовании "Юг".

"Наши подразделения продолжают выполнение огневых задач и наносить авиационные удары по противнику, выбивая их из Николаевщины. На рассвете парой вертолетов точно атакован район скопления противника. Потери уточняются", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня утром, 15 июня, российские захватчики обстреляли из артиллерии Николаев. Они попали в многоэтажку.

Читайте такжеУкраинские воины сбили из ПЗРК вражеский вертолет на Юге: всего уничтожили 62 единицы техникиВ доме сильно повреждены несколько этажей. Об этом сообщил председатель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким в Telegram. Он рассказал, что в результате вражеского обстрела ранения получили пять человек.

Также сообщалось, что генерал Дмитрий Марченко говорил, что Россия планирует установить полный контроль над Югом Украины и Донбассом, чтобы получить выход в Приднестровье. Однако, по его словам, повторное наступление российской оккупационной армии на Николаев является утопией, билетом в один конец.

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