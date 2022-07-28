ВСУ выгнали оккупантов из 23 населенных пунктов на Харьковщине – глава ОВА

В Харьковской области уже освободили от оккупантов 23 населенных пункта / Фото УНИАН

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что с начала мая защитники Украины освободили уже 23 населенных пункта на Харьковщине.

По его словам, российским оккупантам приходится сосредотачивать усилия на обороне, а не на наступательных действиях.

"С мая освободили 23 населенных пункта. На большинстве участков фронта в Харьковской области ВСУ заставили врага сконцентрироваться на обороне, а не на захвате новых территорий. Пока боевые действия продолжаются, у наших защитников есть определенные успехи", – сказал Синегубов в интервью Интерфаксу.

При этом он опроверг мнение о том, что войскам РФ удалось легко захватить 30% Харьковщины. Глава ОВА обратил внимание, что лишь по городу Изюм оккупанты нанесли 476 ракетных ударов - это больше, чем по любому другому населенному пункту Украины, включая Мариуполь.

Читайте такжеРоссия может попытаться аннексировать захваченную часть Харьковской области – ISW"Сегодня на Изюмском направлении тоже продолжаются ожесточенные бои, враг там ежедневно терпит очень большие потери. На этом направлении интенсивность боевых действий одна из самых высоких в Украине. Так что за захват части Харьковщины враг заплатил очень высокую цену и продолжает ее платить каждый день", – сказал Синегубов.

Он заверил, что с тех пор, как украинские защитники оттеснили врага от окрестностей Харькова и вышли к государственной границе на севере области, оккупанты не захватили ни одного метра земли.

Глава Харьковской ОВА добавил, что не всю информацию об успехах украинской армии можно разглашать в режиме реального времени.

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Как сообщал Главред, 19 июля военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что россиянам удалось выйти на расстояние, которое позволяет обстреливать жилые кварталы Харькова из артиллерии. Бои продолжаются, и защитники Украины делают всё возможное, чтобы не дать российским оккупантам возможности продвигаться дальше. Он отметил, что хотя оккупантам и удалось подойти так близко, но продвижение российских войск остановлено. У захватчиков сейчас нет возможности выйти в пригород Харькова.

Тем временем в Харьковской области так называемого оккупационного "главу" поселка Шевченково Андрея Стрижко избили неизвестные. Теперь гауляйтер в больнице.

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