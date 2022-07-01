ВСУ вышибают оккупантов: на юге враг отступает на запасные рубежи

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Российские оккупанты на Южнобугском направлении продолжают обстрелы ряда населенных пунктов и наносят авиаудары в районе населенного пункта Дивизия.

Как сообщает в Facebook Оперативное командование Пивдень, в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины оккупанты удерживают в Черном море два носителя высокоточного оружия.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают деятельность по поражению логистических центров врага, пунктов обеспечения горючим, скоплений боевой бронированной техники и живой силы.

Ситуация на южном направлении остается стабильно напряженной, однако под контролем защитников Украины. Российские оккупанты продолжают ведение боевых действий, отступая на запасные рубежи обороны.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсонской области украинские защитники выбили российских оккупантов из села Потемкино.

Местное население вздохнуло с облегчением. Об этом заявили Вооруженные Силы Украины.

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