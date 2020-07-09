Facebook заблокировала ботоферму, потратившую до 2$ млн на дискредитацию оппонентов Порошенко

В Facebook нашли связь ботофермы с агентством Postmen / Reuters

Администрация социальной сети Facebook заблокировала целую сеть аккаунтов в Facebook и Instagram, деятельность которой заключалась в распространении пропаганды. В соцсети установили, что ботофермой управляло рекламное агентство Postmen.

Об этом заявили в блоге компании Facebook.

В сообщении отмечается, что в сеть было 72 аккаунта, а также 35 страниц в Facebook и 13 профилей в Instagram. В Facebook ботам удалось собрать аудиторию из 766 тысяч аккаунтов, в Instagram – 3800 аккаунтов.

В общей сложности на рекламную кампанию было потрачено почти 2 миллиона долларов США ($1,93 млн.)

Компания Facebook подчеркивает, что координация деятельности ботов тщательно скрывалась, однако в ходе расследования удалось выявить их связь с агентством Postmen DA.Читайте также"Вам дали команду "фас". Зеленский эмоционально пристыдил ботов из-за "Сватов"

Агентство связывают с работой на Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года. Основным контентом групп и страниц, где действовала ботоферма, была политическая тематика и выборы. Особенную активность сеть показала во время президентских выборов в 2019 году – аккаунты подвергали критике Владимира Зеленского и Юлия Тимошенко. Профили уже блокировались администрацией по причине нарушения правил пользования сервисом.

Руководитель общественной организации Ціна держави Николай Малыха, комментируя такое решение администрации Facebook, заявил, что агентство Postman координировалось Ярославом Ведмидем и работало на Петра Порошенко на выборах президента Украины 2019.

"Потратить 2 ляма баксов на распространение говна в адрес политических конкурентов - это надо уметь. Кстати, это выведенные из страны 2 ляма, которые отправились в Ирландию, а затем по бенефециарам Фейсбука", - написал Малыха , подчеркнув, что позже услугами данной компании пользовалась и партия Вакарчука Голос.

Напомним, политтехнолог Дмитрий Раимов рассказал, что у Петра Порошенко была одна из лучших ботоферм в Украине.