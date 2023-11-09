УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Выборы в марте 2024-го не пройдут без проблем: Кошель спрогнозировал реакцию Запада

Алёна Воронина
9 ноября 2023, 03:40
Худший вариант, который может быть – если во время голосования возникнет опасность для жизни и здоровья людей.
Выборы в Украине, Алексей Кошель
Выборы в марте 2024-го не пройдут без проблем, говорит Кошель/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Следующие выборы в Украине, которые должны были состояться в марте 2024 года, очень знаковые для нас. Поскольку Украина сейчас идет по пути вступления в Евросоюз, то за этими выборами в случае их проведения будет следить весь коллективный Запад. Для ЕС важно, чтобы это были честные, свободные и демократические выборы. Но самая большая проблема, которая может возникнуть во время голосования – это опасность для избирателей. А поскольку Украина в нынешних условиях не может гарантировать эту безопасность, то стоило бы отказаться от проведения выборов во время войны.

Такое мнение высказал председатель организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель в интервью Главреду. Он отметил, что Запад не давит на Украину в вопросе проведения выборов во время войны, но будет пристально наблюдать за всем.

"Сейчас очень часто говорят о том, что западные партнеры едва не давят на украинскую власть в вопросе проведения выборов. Это довольно забавная оценка, потому что мы видим только два заявления. Первое – главы ПАСЕ Кокса, от которой он, кстати, позже отказался и сказал, что его слова были вырваны из контекста. И второе заявление авторитетного, но только одного сенатора США Линдси Грэма. Поэтому говорить о факторе давления несколько наивно. Более того, было четкое заявление со стороны МИД Германии, где говорилось, что вопрос выборов – это исключительно внутренний вопрос Украины", – сказал Кошель.

видео дня

Он отметил, что союзники, вероятно, сохранят нейтралитет. Но может быть две большие проблемы: слишком низкая явка избирателей и, что более важно, проблемы с безопасностью. Возникновение проблем с безопасностью – наихудший сценарий из возможных, отметил председатель организации "Комитет избирателей Украины".

Кошель объяснил: с юридической точки зрения выборы будут считаться состоявшимися, если избиратели придут и проголосуют. Но эти выборы будут очень знаковыми для Украины, и к ним будет внимательно присматриваться весь коллективный Запад из-за того, что Украина идет по пути вступления в ЕС.

"Интеграция в Европейский Союз – не только формальный процесс. То есть это не только принятие законопроектов или отдельных решений исполнительной властью, главное – это критерии демократии, свободы слова, в том числе и в вопросе способности организовать и провести честные, свободные и демократические выборы", – отметил председатель организации "Комитет избирателей Украины".

Поэтому Украине важно провести безупречные выборы. Но в условиях войны провести выборы безо всяких проблем невозможно.

"Именно по этой формуле Запад будет воспринимать то, что будет происходить в Украине. И для нас важно провести безупречные выборы, чтобы не было вопросов оценки влияния "единого марафона" по мнению граждан, теневых финансов, которые тратятся на выборы. Совершенно очевидно, что в марте 2024 года беспроблемными выборы быть просто не могут", – сказал Кошель.

Кто такой Алексей Кошель

Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) — общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия.

В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет).

Стажировки — Академии Среднего Запада (1995, США), Академия Клаузенгоф (2003, Германия).

1996-2005 гг. — руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения "и серии сборников аналитических материалов" новая власть", заместитель председателя правления КИУ.

2005-2006 — заведующий отделом главной аналитической службы секретариата Президента Украины.

2006-2009 — директор аналитического центра "Рада".

2005-2009 — старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

2013-2014 — председатель правления Комитета избирателей Украины.

2014 — генеральный директор Комитета избирателей Украины.

Действующий член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

Выборы в Украине

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в марте 2024 года. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, западные партнеры не требуют от Украины проведения выборов во время войны.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему сейчас в Украине невозможны выборы. Он отметил, что провести выборы в Украине во время войны невозможно по меньшей мере по пяти причинам.

Председатель организации Комитет избирателей Украины Алексей Кошель оценил, будут ли выборы 2024 в Украине. Сейчас в Украине уже видна чрезвычайно высокая активность отдельных потенциальных кандидатов в президенты, сказал председатель Комитета избирателей Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине выборы в Украине
Реклама

Главное за день

Война в Украине закончится в 2024 году - Данилов

Война в Украине закончится в 2024 году - Данилов

00:01 Украина
В США не хватает средств на помощь Украине: что известно

В США не хватает средств на помощь Украине: что известно

21:34 Украина
"В 5 раз меньше": Зеленский сообщил о потерях ВСУ за время войны

"В 5 раз меньше": Зеленский сообщил о потерях ВСУ за время войны

21:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:00

Это нужно делать ежемесячно: женщина рассказала, как очистить посудомойку от грязи

03:40

Выборы в марте 2024-го не пройдут без проблем: Кошель спрогнозировал реакцию Запада

02:30

Звездная украинская прыгунья поманила неприкрытыми спортивными бедрами

02:00

Почему слёзы солёные: неожиданный ответ просто убьет наповал

01:31

"Большая ошибка": эксперт рассказал о рисках электронного голосования во время войны

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

00:01

Война в Украине закончится в 2024 году - Данилов

08 ноября, среда
23:34

"Борьба внутри страны важнее боев на "нуле": Фарион влипла в новый скандал

23:13

Звезда "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс готовится уйти из жизни

22:54

Данилко сообщил о трагедии в коллективе

Реклама
22:47

"Город почти в кольце": стал известен замысел Кремля касательно Авдеевки

21:56

Старый друг Аллы Пугачевой раскрыл секрет ее приезда в РФ

21:34

В США не хватает средств на помощь Украине: что известно

21:34

"В 5 раз меньше": Зеленский сообщил о потерях ВСУ за время войны

21:26

Ницой слетела с катушек: обвинила русскоязычных бойцов ВСУ в подыгрыше Путину

21:10

Вы этого даже не подозревали: вот почему кошки кусаются, когда их гладят

20:54

"Есть план": Украина достигнет результатов на фронте до конца года - Зеленский

20:19

Обстреляли иностранное судно: известны трагические последствия ракетного удара РФФото

20:13

"Заочку" никто не отменял: в Раде объяснили ошибку интерпретации решения

19:59

РФ пошла по миру: цыганит вооружение и запчасти для продолжения войны – WSJ

19:56

Венгрия не сможет заблокировать выделение помощи Украине - европейский комиссар

Реклама
19:37

Герой-любовник или подружка невесты: назван самый сексуальный мужчина 2023 года

19:22

Когда Украина реально может вступить в ЕС: что означает решение Еврокомиссии

19:10

Выборов не будет и точкамнение

19:09

Влепят 17 тысяч: за что в Украине отныне будут штрафовать продавцов авто

19:06

"Дыхание замедляется": россияне используют запрещенное оружие - офицер ВСУ

18:56

"Без лекарств": жена Виктора Павлика рассекретила способы лечения сына

18:33

Украину засыплет снегом и ворвется штормовой ветер: будет бушевать непогода

18:30

Будет ли препятствовать Венгрия вступлению Украины в ЕС: в ОП ответили

18:28

Осуждает Кремль и боится вернуться в РФ - где сейчас Валерий Леонтьев

18:25

Только "одаренные" 5% людей способны на это: нужно найти лампочку за 9 секунд

18:02

Как быстро спасти обветренные губы: лайфхак от опытного врача

17:52

Патронов не будет: правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

17:51

Уничтожены старшие офицеры РФ: мощный удар обезглавил штаб группировки врага

17:27

"Три прилета по центру": в ВМС сообщили детали удара по кораблю РФ

17:24

Какой маникюр сделать на Новый год 2024: идеи

17:23

Женщина показала, как с помощью теннисного мяча убрать старые пятна на полуВидео

17:10

Кот совершает одно важное действие, если вас любит

16:53

Гибель помощника Залужного: в ГБР выдвинули неожиданную версиюВидео

16:50

Польша резко выступила против вступления Украины в ЕС без решения одного вопроса

16:45

Это обрушит весь фронт: эксперты сообщили главную задачу ВСУ к Новому году

Реклама
16:13

ВСУ уничтожают оккупантов на юге: в Силах обороны рассказали о потерях

16:10

Что приготовить 9 ноября, чтобы все болезни отступили: приметы и запреты дня

16:00

Врач назвал 6 признаков, что вы становитесь алкоголиком

16:00

РФ массированно бьет по Украине новым типом бомб: какие регионы под угрозой

15:58

Налог на дождь в Германии: что стоит знать о странных денежных сборах в Европе

15:56

Гости "дерутся" за эту закуску: вкусный рецепт, который обожают буквально все

15:50

"Фурион беснуется, господа". Пташка с Азовстали иронично отреагировала на скандал

15:35

5 причин, почему нельзя ставить горячее в холодильник: это убивает технику

15:28

В Польше отменили все концерты "Пошлой Молли"

15:11

Рекордный ценник и выступления в РФ: Пугачева возвращается на сцену - росСМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять