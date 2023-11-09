Выборы в марте 2024-го не пройдут без проблем: Кошель спрогнозировал реакцию Запада

Худший вариант, который может быть – если во время голосования возникнет опасность для жизни и здоровья людей.

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Выборы в марте 2024-го не пройдут без проблем, говорит Кошель/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Следующие выборы в Украине, которые должны были состояться в марте 2024 года, очень знаковые для нас. Поскольку Украина сейчас идет по пути вступления в Евросоюз, то за этими выборами в случае их проведения будет следить весь коллективный Запад. Для ЕС важно, чтобы это были честные, свободные и демократические выборы. Но самая большая проблема, которая может возникнуть во время голосования – это опасность для избирателей. А поскольку Украина в нынешних условиях не может гарантировать эту безопасность, то стоило бы отказаться от проведения выборов во время войны.

Такое мнение высказал председатель организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель в интервью Главреду. Он отметил, что Запад не давит на Украину в вопросе проведения выборов во время войны, но будет пристально наблюдать за всем.

"Сейчас очень часто говорят о том, что западные партнеры едва не давят на украинскую власть в вопросе проведения выборов. Это довольно забавная оценка, потому что мы видим только два заявления. Первое – главы ПАСЕ Кокса, от которой он, кстати, позже отказался и сказал, что его слова были вырваны из контекста. И второе заявление авторитетного, но только одного сенатора США Линдси Грэма. Поэтому говорить о факторе давления несколько наивно. Более того, было четкое заявление со стороны МИД Германии, где говорилось, что вопрос выборов – это исключительно внутренний вопрос Украины", – сказал Кошель. видео дня

Он отметил, что союзники, вероятно, сохранят нейтралитет. Но может быть две большие проблемы: слишком низкая явка избирателей и, что более важно, проблемы с безопасностью. Возникновение проблем с безопасностью – наихудший сценарий из возможных, отметил председатель организации "Комитет избирателей Украины".

Кошель объяснил: с юридической точки зрения выборы будут считаться состоявшимися, если избиратели придут и проголосуют. Но эти выборы будут очень знаковыми для Украины, и к ним будет внимательно присматриваться весь коллективный Запад из-за того, что Украина идет по пути вступления в ЕС.

"Интеграция в Европейский Союз – не только формальный процесс. То есть это не только принятие законопроектов или отдельных решений исполнительной властью, главное – это критерии демократии, свободы слова, в том числе и в вопросе способности организовать и провести честные, свободные и демократические выборы", – отметил председатель организации "Комитет избирателей Украины".

Поэтому Украине важно провести безупречные выборы. Но в условиях войны провести выборы безо всяких проблем невозможно.

"Именно по этой формуле Запад будет воспринимать то, что будет происходить в Украине. И для нас важно провести безупречные выборы, чтобы не было вопросов оценки влияния "единого марафона" по мнению граждан, теневых финансов, которые тратятся на выборы. Совершенно очевидно, что в марте 2024 года беспроблемными выборы быть просто не могут", – сказал Кошель.

Кто такой Алексей Кошель Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) — общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия. В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет). Стажировки — Академии Среднего Запада (1995, США), Академия Клаузенгоф (2003, Германия). 1996-2005 гг. — руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения "и серии сборников аналитических материалов" новая власть", заместитель председателя правления КИУ. 2005-2006 — заведующий отделом главной аналитической службы секретариата Президента Украины. 2006-2009 — директор аналитического центра "Рада". 2005-2009 — старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия". 2013-2014 — председатель правления Комитета избирателей Украины. 2014 — генеральный директор Комитета избирателей Украины. Действующий член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

Выборы в Украине

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в марте 2024 года. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, западные партнеры не требуют от Украины проведения выборов во время войны.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему сейчас в Украине невозможны выборы. Он отметил, что провести выборы в Украине во время войны невозможно по меньшей мере по пяти причинам.

Председатель организации Комитет избирателей Украины Алексей Кошель оценил, будут ли выборы 2024 в Украине. Сейчас в Украине уже видна чрезвычайно высокая активность отдельных потенциальных кандидатов в президенты, сказал председатель Комитета избирателей Украины.

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