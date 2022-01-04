"Выгонять таких "дипломатов" надо": Ярош жестко разнес посла Израиля

Дмитрий Ярош передал привет израильтянам, которые находятся "на украинской стороне".
Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош назвал посла Израиля в Украине "агентом влияния Кремля".
"Израильский посол – агент влияния Кремля. И выгонять таких "дипломатов" из Украины надо! Привет всем израильтянам, которые находятся на украинской стороне", – написал Ярош в Facebook.
Отметим, что Ярош не назвал причины своего выражения в адрес посла Израиля в Украине Михаила Бродского.
Вероятно, так он ответил на реакцию посольства Государства Израиль на марш, посвященный годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, который состоялся в Киеве 1 января.
Напомним, ранее Израиль осудил проведение в Украине мероприятий в честь 113-го дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.
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Степан Бандера
Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского националистического движения. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. Борец за независимость Украины в ХХ веке. Был одним из инициаторов провозглашения акта о восстановлении Украинского государства после оккупации Львова нацистами в 1941 году. В 1942-44 годах был заключенным в немецком концлагере. В 1959 году был убит в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским.