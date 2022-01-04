"Выгонять таких "дипломатов" надо": Ярош жестко разнес посла Израиля

Дмитрий Ярош жестко ответил послу Израиля в Украине / УНИАН

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош назвал посла Израиля в Украине "агентом влияния Кремля".

"Израильский посол – агент влияния Кремля. И выгонять таких "дипломатов" из Украины надо! Привет всем израильтянам, которые находятся на украинской стороне", – написал Ярош в Facebook.

Отметим, что Ярош не назвал причины своего выражения в адрес посла Израиля в Украине Михаила Бродского.

Вероятно, так он ответил на реакцию посольства Государства Израиль на марш, посвященный годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, который состоялся в Киеве 1 января.

Напомним, ранее Израиль осудил проведение в Украине мероприятий в честь 113-го дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

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