Выжигает позиции врага: в ВСУ рассказали, как HIMARS разносят арсеналы РФ на фронте

Комплекс HIMARS / shephardmedia.com

Капитан 103-й бригады Территориальной обороны Александр Ганущин рассказал о боевом применение реактивных систем залпового огня США HIMARS на фронте.

В эфире национального телемарафона он подчеркнул, что американские РСЗО помогают нивелировать преимущество оккупационной армии РФ в боеприпасах.

"Преимущество в боеприпасах у противника - в 7-10 раз, поэтому HIMARS здесь как никогда уместен", - сказал он.

Украинский военный подчеркнул, что американские РСЗО своей высокой точностью работы обеспечивают уничтожение боеприпасов противника, особенно на конечном пути их следования к фронту.

"Мы уже нащупали, как с этим бороться, и дальше будет больше. Но все это не приходит сразу, это дело не дней, и даже не недель", - пояснил капитан ТРО.

Ганущин добавил, что 1 выпущенная ракета с установки HIMARS стоит 150 тысяч долларов, а полный пуск - 900 тысяч.

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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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