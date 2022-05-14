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"Выжженная земля" для рашистов: в МВД объяснили, почему ВСУ не спешат контратаковать

14 мая 2022, 19:43

ВСУ не стремятся ускорять контрнаступление, говорит Ростислав Смирнов.

военные Украины, ВСУ
Бойцы ВСУ на фронте / Фото Reuters

Вооруженные силы Украины стремятся нанести российским оккупантам максимальный урон, при этом вынудив рашистов оставить захваченные ранее территории.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов в эфире Канала 24, комментируя тактику ВСУ в борьбе с агрессором.

По его словам, именно поэтому ВСУ не стремятся ускорять контрнаступление. Защитники Украины уже начали освобождать населенные пункты от оккупантов на некоторых направлениях, однако война еще продолжается.

Советник главы МВД пояснил, что спешка с контрнаступлением сейчас может закончиться большими потерями среди ВСУ.

"Мы не готовы на такое идти и отдавать жизни наших солдат, чтобы завтра повесить где-то украинский флаг. Мы однозначно отобьем все, в частности, и Донецк, и Луганск в ближайшей перспективе", – подчеркнул советник МВД.

Также он добавил, что у военно-политического руководства Украины есть стратегические планы. Наши защитники знают, что делать при различных сценариях развития событий. Сейчас военные Украины имеют основную цель, которая заключается в нанесении как можно большего вреда врагу, подчеркнул Смирнов.

Читайте такжеКонтрудар ВСУ под Изюмом: оккупанты отходят к границе РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Слобожанском направлении основные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода своих подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм.

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ВСУ война России и Украины
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