Взрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинение

Бывший народный избранник уже отреагировал на обвинение.
Акционерное общество Лубныгаз утверждает, что бывший народный депутат Игорь Мосийчук может быть причастен к взрыву на магистральном газопроводе в Полтавской области Уренгой – Помары – Ужгород.
Мосийчук сообщил о том, что произошел взрыв на газопроводе, и назвал возможную причину – диверсия, еще до того, как об инциденте рассказал владелец газопровода Укртрансгаз и Госслужба по чрезвычайным ситуациям, говорится на странице Лубныгаз в Facebook.
В акционерном обществе призвали правоохранителей проверить, причастен ли Мосийчук к взрыву.
"Как Мосийчук может утверждать о диверсии как причине аварии ранее ГСЧС, Укртрансгаза? Что это? Грязная клевета на оппонентов может ли диверсию совершил он сам?", – добавили в компании.
Экс-нардеп в Telegram прокомментировал заявление Лубныгаза.
"Полностью еб*нулись!" – говорится в сообщении Мосийчука.
- Напомним, взрыв газопровода в Полтавской области произошел возле села Калайдинцы (находится под Лубнами) 9 января, обошлось без пострадавших.
- По предварительным сведениям, взрыв случился из-за разгерметизации трубопровода.