Взрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинение

Игорь Мосийчук обвинен в возможной причастности к взрыву на газопроводе / УНИАН

Акционерное общество Лубныгаз утверждает, что бывший народный депутат Игорь Мосийчук может быть причастен к взрыву на магистральном газопроводе в Полтавской области Уренгой – Помары – Ужгород.

Мосийчук сообщил о том, что произошел взрыв на газопроводе, и назвал возможную причину – диверсия, еще до того, как об инциденте рассказал владелец газопровода Укртрансгаз и Госслужба по чрезвычайным ситуациям, говорится на странице Лубныгаз в Facebook.

В акционерном обществе призвали правоохранителей проверить, причастен ли Мосийчук к взрыву.

"Как Мосийчук может утверждать о диверсии как причине аварии ранее ГСЧС, Укртрансгаза? Что это? Грязная клевета на оппонентов может ли диверсию совершил он сам?", – добавили в компании.

Экс-нардеп в Telegram прокомментировал заявление Лубныгаза.

"Полностью еб*нулись!" – говорится в сообщении Мосийчука.