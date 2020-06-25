Жуткий взрыв на Позняках: Зеленский назвал сроки обеспечения жильем пострадавших

Зеленский рассказал, когда пострадавшие от взрыва получат жилье / УНИАН

В результате взрыва в многоэтажном жилом доме на столичных Позняках без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах одной из секций дома. Основной версией взрыва полиция называет именно газовую смесь.

Глава государства Владимир Зеленский пообещал, что пострадавшие от взрыва на столичных Позняках получат квартиры в течение месяца - полтора. При этом он отметил, что лишь 12 из 40 квартир уже готовы к заселению. Об этом заявил президент в эфире программы Право на владу.

Он отметил, что квартиры для пострадавших находятся на территории Киева, а не области (по информации Офиса президента 12 квартир выделили в Феофании).

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По словам президента, квартиры были выделены не за бюджетные деньги.

"Мы поговорили с застройщиками. Офис президента нашел застройщиков, которые нам действительно помогли. Они понимают, что мы вместе можем помочь пострадавшим", - сообщил Зеленский.

Взрыв в жилом доме на Позняках

Как писал Главред, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва погибло пятеро человек.