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Жуткий взрыв на Позняках: сколько денег выделили пострадавшим

Киевсовет принял решение предоставить материальную помощь для жителей дома на Позняках, которые пострадали от взрыва.

7 июля 2020, 20:00
В Киеве сегодня в результате взрыва повреждены несколько этажей дома
Киевсовет выделил помощь жителям дома на Позняках / dsns.gov.ua

В результате взрыва в многоэтажном жилом доме на столичных Позняках без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах одной из секций дома. Основной версией взрыва полиция называет именно газовую смесь.

Сегодня Киевсовет выделил 20 млн гривен для жителей пострадавшего от взрыва дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты выделили средства для выплаты единоразовой адресной материальной помощи пострадавшим в результате разрушения дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева. Деньги предусмотрены для проведения ремонтных работ, приобретения мебели и необходимой бытовой техники. В общем это 20 млн гривен", – написано в нем.

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Для проведения ремонтных работ предусматриваются средства в расчете 2925 гривен за квадратный метр, чтобы приобрести минимально необходимую мебель. Для двухкомнатной квартиры Киевсовет заложил сумму в 124 тыс. гривен, 140 тыс. гривен для трехкомнатной.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что материальную помощь от города – от 50 до 100 тыс. гривен – получили уже 30 пострадавших и в ближайшие дни выплаты получат все.

Взрыв в жилом доме на Позняках

Как писал Главред, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва погибло пятеро человек.

Позняки взрыв новости Киева Киевсовет
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