СБУ "взяла" организаторов терактов возле Шулявской и на Подоле

СБУ "взяла" организаторов терактов возле Шулявской / СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 500 тысяч долларов США (биткоинами по курсу).

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно предварительной версии следствия, злоумышленники, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро Шулявская и в киевском районе Подол.

Кроме того, правоохранители вовремя обезвредили одно из взрывных устройств, которое было заложено возле метро Минская.

Сразу после первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали в адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требования перечислить им 50 биткоинов (приблизительно полмиллиона долларов США) на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.

СБУ идентифицировала владельцев и пользователей смартфонов, места их пребывания и жительства и автомобили, которые использовались для подготовки и совершения террористических актов. В результате оперативники установили двух основных исполнителей.

Всего правоохранители провели 15 обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов, во время которых были изъяты вещественные доказательства их преступной деятельности.

Двум задержанным сообщено о подозрении. Следователи подготовили ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, в пятницу вечером, 17 июля, возле входа к станции метро Шулявская в Киеве в мусорном баке произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции никаких подозрительных предметов не обнаружили. Пострадали четыре человека.