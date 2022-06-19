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"Я лично Крым брал!": ВСУ ликвидировали российского майора-хвастуна

19 июня 2022, 13:47

Офицер армии РФ также расхваливал Путина и радовался жизни под санкциями.

ВСУ ликвидировали российского майора-хвастуна / УНИАН, twitter.com/Shtirlitz53

Наши защитники ликвидировали очередного офицера российской армии, который принимал участие в оккупации Крымского полуостровал.

О смерти майора сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан в Twitter, опубликовав скриншот сообщения российского военного из соцсети, где тот признался, что участвовал в захвате Россией украинских территорий.

"Сколько прежние правители долгов не брали, армию разоружили, Америка в нашей стране хотела ставить народ, подбивала к бунту, но Слава Богу мозгов хватило, глупостей не наделали. С долгами рассчитались, армию восстановили. Мы стоим твердо на ногах и не надо пугать нас санкциями. Хуже жили, выжили, а теперь тем более", – утверждал оккупант в посте, написанном с ошибками.

twitter.com/Shtirlitz53

Напомним, ранее ВСУ ликвидировали оккупанта Александра Арбузова, который перед поездкой на войну обещал стать "новым хозяином" Украины.

Также сообщалось, что украинские бойцы ликвидировали Бaтo Бacaнoва, который был чемпионом РФ по танковому биатлону. 25-летний российский захватчик сгорел в собственном танке.

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