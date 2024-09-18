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"Я возмущен таким отношением": Зеленский рассказал подробности задержания Усика

Ангелина Подвысоцкая
18 сентября 2024, 00:37обновлено 18 сентября, 01:20
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Президент лично поговорил по телефону с боксером во время его задержания в аэропорту в Польше.
Зеленский, задержание Усика
Зеленский отреагировал на задержание Усика / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ОП

В Польше задержали украинского чемпиона - боксера Александра Усика. Президент Украины Владимир Зеленский сразу отреагировал на это задержание.

Он заявил, что очень возмущен таким отношением поляков к боксеру.

"Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова", - написал Зеленский.

видео дня

Уже известно, что Александра Усика отпустили и его больше никто не задерживает.

Задержание Усика
Зеленский отреагировал на задержание Усика / фото: скриншот

Усик впервые прокомментировал задержание

Боксер Александр Усик лично прокомментировал свое задержание в польском аэропорту. Он заявил, что причиной этого произошло недоразумение. В то же время он не рассказал деталей.

"Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии. Слава Богу за все", - написал он.

Задержание Усика
Усик прокомментировал свое задержание / фото: скриншот

Кто такой Александр Усик?

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Напомним, поздно вечером 17 сентября стало известно о том, что Александра Усика задержали в Польше в аэропорту Кракова. Депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк опубликовал видео, на котором видно, как группа мужчин в военной форме выводят Усика из помещения. После короткого разговора с поляками спортсмен заложил руки за спину.

Смотрите видео с задержанием Александра Усика в Польше:

Задержание Усика
В Польше задержали Александра Усика / фото: скриншот

Ранее Усик рассказал о том, что планирует построить политическую карьеру. По словам спортсмена, он намерен получить должность министра молодежи и спорта в украинском правительстве.

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