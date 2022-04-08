"Я знала, что он такой": Елена Кравец призналась, о чем говорит с Зеленским во время войны

Елена Кравец призналась, о чем говорит с Зеленским во время войны / соцсети

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала, что поддерживает бывшего коллегу Владимира Зеленского.

В интервью передаче "Зірковий шлях" она призналась, что во время войны поддерживает связь с украинским президентом и своим другом.

"Он – очень близкий для меня человек. Он очень коротко мне отвечает, но я так благодарна ему за эти ответы. Я пытаюсь отправлять ему разные мемы, мне так хочется, чтобы хотя бы тень улыбки появилась на его лице. Я не могу сказать, что не ожидала от него такой силы духа, потому что я его знаю. Знаю, как он реагировал на любые кризисы. Я его знаю, иначе не могло быть. Я знала, что он такой", - отметила актриса "Квартал 95".

Кравец подчеркнула, что гордится президентом и всей его семьей.

Читайте также"Используют трупы украинцев как декорации": Зеленский рассказал о циничных планах оккупантов"Я горжусь им, и Еленой, и всей семьей. Мне кажется, что сейчас тот уникальный момент в жизни нашей страны, когда народ и власть – это люди. Это не они и мы, а это все мы, когда единение такого уровня, какого не было исторически никогда. Это залог победы также. Мне даже страшно представить, если бы это был не он",- подытожила Кравец.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью для турецкого канала Habertürk завил, что страна-оккупант планирует сосредоточить войну на востоке и юге нашей страны. При этом президент заявил, что все кто разрабатывал так называемую "спецоперацию" против Украины и выполнял приказы являются военными преступниками.

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