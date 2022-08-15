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Ядерный шантаж РФ может обернуться крупной катастрофой: у Зеленского назвали риски

15 августа 2022, 23:21

Советник главы ОПУ считает, такой шантаж может обернуться большой катастрофой.

Запорожская АЭС, взрыв
Запорожская АЭС / УНИАН

Россия, шантажируя ядерной опасностью на Запорожской АЭС, регулярно совершает провокации и не соблюдает правила безопасности на станции, что может обернуться большой катастрофой.

Как говорит советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Россия "играет с огнем" на Запорожской АЭС.

"Кремль верит, что "руководит рисками", но допускает грубые ошибки. Россияне не имеют персонала, нарушают протоколы безопасности, а российская армия постоянно устраивает провокации", - заявил Подоляк.

Советник главы ОПУ считает, такой шантаж может обернуться большой катастрофой.

Что говорит Владимир Зеленский

"Мир много десятилетий боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", - говорит президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что любой радиационный инцидент на ЗАЭС может стать ударом по многим странам. Ведь потенциально опасные зоны зависят только от направления и силы ветра.

Президент заявил, что пора переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против РФ, государственной корпорации "Росатом" и всей атомной отрасли страны-террориста. Он подчеркнул, что все российские войска должны немедленно покинуть территорию станции и соседних районов - без всяких условий.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

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