Янукович "очнулся": вспомнил о Майдане и обвинил ВСУ в "войне со своим народом"

Виктор Янукович / УНИАН

Сбежавший в Россию экс-президент Виктор Янукович заявил о том, что Украина якобы прекратила свое существование после Революции Достоинства.

"Украина прекратила свое существование, потому что стала воюющей страной", а "власть Майдана до сих пор не принесла обещанный мир", - пишет он. Текст обращения беглого экс-"гаранта" опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.

Янукович сделал умозаключение о том, что официальный Киев якобы находится под влиянием Запада.

"Я с удивлением наблюдаю, как официальный Киев пытается разыгрывать две абсолютно взаимоисключающие партии. С одной стороны он хвастается тем, что ведет "наглую" внешнюю политику, тем самым якобы демонстрируя миру самостоятельность украинской власти, которая не боится выступать с острой критикой Германии и Франции, которая иногда колеблется. С другой стороны, уверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать всяческую поддержку, несмотря на эту критику, и заявляют, что Минский формат уже неактуален", — пишет беглый президент.

Он также пишет, что страна восемь лет не знает правду о событиях на Майдане: "Почти 8 лет украинцам не хотят сказать правду о событиях на Майдане, о которой большинство из них знает. Народ сам смог без "следователей" и "прокуроров" понять и определить, кому была выгодна эта трагедия и к чему она привела. Трагедия, которая из-за желания наживы "власти Майдана", привела страну к потере территорий, войне и краху".

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Янукович также повторил кремлевский штамп о том, что ВСУ якобы на Донбассе воюют с собственным народом.

"Армия не должна воевать со своими гражданами", - написл беглый экс-президент, живущий в РФ.

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Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая 24 августа по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, в своей речи намеренно не упомянул четвертого президента-беглеца Виктора Януковича.

Глава государства перечислял выдающихся фигур украинской государственности родом из разных регионов Украины. Говоря о Донецкой области, Зеленский "забыл" Януковича.

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