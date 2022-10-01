Яворовский полигон, выход на Крым и Полесье: Золотарев назвал цели РФ для удара ядерным оружием

Риск удара РФ тактическим ядерным оружием достаточно высокий - Андрей Золотарев / коллаж УНИАН, Getty Images

У России может быть несколько целей для нанесения ядерного удара по Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"В нулевые один российский писатель в операции "Механический апельсин", где он расписывал войну России с Украиной, писал о ядерном взрыве над Полесьем. Дескать там малозаселенная территория, массовых жертв не будет, но электромагнитный импульс способен "положить" всю электронику в окрестностях. Есть Яворовский полигон, есть юг Херсонской области", - пояснил эксперт.

По его словам, к тактическому ядерному удару Путина может сподвигнуть очередное военное поражение.

"Допустим, если ВСУ сбросят российский плацдарм на правом берегу Днепра и создастся угроза выхода на крымские перешейки. Тогда риск применения тактического ядерного оружия станет вполне реальным. Пока это, скорее, угроза, хотя все обратили внимание на то, что и Медведев, и Путин говорили: "Нет, это не блеф". Но вот эту конструкцию политтехнологи, которые занимались спичрайтингом, прекрасно знают - все ровно наоборот", - отметил Золотарев.

Ранее Главред писал, что ядерный шантаж Кремля, вероятно, имеет целью запугать Украину и страны Запада. Если бы Россия действительно хотела нанести ядерный удар по Украине, то делала бы это "тихо и без шума". Такое мнение в интервью Главреду озвучил президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

В то же время, по данным Financial Times, к угрозам и шантажу ядерным оружием президента России Владимира Путина во всем мире относятся серьезно. В частности, европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если Путин предпримет ядерный удар по территории Украины.

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