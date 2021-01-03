Языковой омбудсмен уточнил, кому придется обязательно сдавать экзамен по украинскому

Тарас Креминь прояснил ситуацию с недавно вступившим в силу языковым законом.
Согласно основным положениям языкового закона, сдавать экзамен по украинскому языку должны будут прежде всего государственные служащие и лица, которые желают получить украинское гражданство.
Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире канала Украина 24. По словам языкового омбудсмена, прежде всего экзамен на знание украинского языка будет касаться тех лиц, которые претендуют на государственные посты.
Креминь утверждает, что речь о министрах, руководителях областных государственных, районных администраций, руководителях госпредприятий.
"То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Относительно другой категории ‒ те граждане, которые получают гражданство. Это граждане других стран, которые сдав госэкзамен, имеют право получить гражданство нашей страны. Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать (языковой экзамен ‒ Главред), по крайней мере в 2021 году. Возможно, будут какие-то изменения в закон. Это касается прежде всего депутатов, такова норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры", ‒ подытожил он.
Читайте такжеОбслуживание по-новому: что и как меняет языковой закон Украины с января
Языковой закон в Украине - что было ранее:
- Напомним, закон Об обеспечении функционирования украинского языка парламент принял в апреле 2019 года. Осенью 2019 года стало известно, что у Зеленского передумали пересматривать закон о языке.
- Озвучены штрафы за нарушение языкового закона после 16 января. Омбудсмен напомнил нюансы законодательной инициативы.
- 3 ноября 2020 стало известно об итогах заседания КСУ по закону о языке. О дате следующего заседания Конституционного суда по данному вопросу не сообщается.