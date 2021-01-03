Языковой омбудсмен уточнил, кому придется обязательно сдавать экзамен по украинскому

Тарас Креминь / УНИАН

Согласно основным положениям языкового закона, сдавать экзамен по украинскому языку должны будут прежде всего государственные служащие и лица, которые желают получить украинское гражданство.

Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире канала Украина 24. По словам языкового омбудсмена, прежде всего экзамен на знание украинского языка будет касаться тех лиц, которые претендуют на государственные посты.

Креминь утверждает, что речь о министрах, руководителях областных государственных, районных администраций, руководителях госпредприятий.

"То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Относительно другой категории ‒ те граждане, которые получают гражданство. Это граждане других стран, которые сдав госэкзамен, имеют право получить гражданство нашей страны. Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать (языковой экзамен ‒ Главред), по крайней мере в 2021 году. Возможно, будут какие-то изменения в закон. Это касается прежде всего депутатов, такова норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры", ‒ подытожил он.

Читайте такжеОбслуживание по-новому: что и как меняет языковой закон Украины с января

Языковой закон в Украине - что было ранее: