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Языковой омбудсмен уточнил, кому придется обязательно сдавать экзамен по украинскому

3 января 2021, 15:44
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Тарас Креминь прояснил ситуацию с недавно вступившим в силу языковым законом.

Кремень
Тарас Креминь / УНИАН

Согласно основным положениям языкового закона, сдавать экзамен по украинскому языку должны будут прежде всего государственные служащие и лица, которые желают получить украинское гражданство.

Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире канала Украина 24. По словам языкового омбудсмена, прежде всего экзамен на знание украинского языка будет касаться тех лиц, которые претендуют на государственные посты.

Креминь утверждает, что речь о министрах, руководителях областных государственных, районных администраций, руководителях госпредприятий.

"То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Относительно другой категории ‒ те граждане, которые получают гражданство. Это граждане других стран, которые сдав госэкзамен, имеют право получить гражданство нашей страны. Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать (языковой экзамен ‒ Главред), по крайней мере в 2021 году. Возможно, будут какие-то изменения в закон. Это касается прежде всего депутатов, такова норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры", ‒ подытожил он.

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Языковой закон в Украине - что было ранее:

  • Напомним, закон Об обеспечении функционирования украинского языка парламент принял в апреле 2019 года. Осенью 2019 года стало известно, что у Зеленского передумали пересматривать закон о языке.
  • Озвучены штрафы за нарушение языкового закона после 16 января. Омбудсмен напомнил нюансы законодательной инициативы.
  • 3 ноября 2020 стало известно об итогах заседания КСУ по закону о языке. О дате следующего заседания Конституционного суда по данному вопросу не сообщается.
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