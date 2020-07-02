В Минкульте рассказали, будут ли пересмотрены языковые квоты

Языковые квоты пересматривать не будут / фото: 24tv.ua

В Министерстве культуры пока не намерены пересматривать политику языковых квот в украинских медиа. На данный момент в стране нет рынка, который может обеспечить производство качественного информационного продукта на украинском языке.

Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко в интервью Liga.net.

По словам министра, как только страна сможет обеспечить украинцев качественным украиноязычным медийным продуктом, вопрос квот перестанет быть актуальным. Сейчас в Украине нет такого рынка.

"Здесь следует исходить из существующих экономических возможностей. Однако рынка, который может делать качественный украиноязычный контент сегодня, нет", - утверждает Ткаченко.

Также он подчеркнул, что в связи с экономическими показателями в украинских медиа определенное время будет присутствовать кинопроизводство на русском языке. Однако этот период должен продлиться недолго.

Напомним, 13 октября 2017 года в Украине вступил в силу закон о языковых квотах. Согласно закону, 75% контента на украинском телевидении должно быть на украинском языке. Для региональных каналов установлена квота в 60%.

Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания потребовал от украинских телеканалов чаще использовать государственный язык в своих эфирах.