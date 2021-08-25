Юрий Вилкул уже в третий раз будет руководить Кривым Рогом - его избрали и.о мэра

Юрий Вилкул дважды избирался на пост мэра Кривого Рога и руководил городом с 2010 по 2020 год / УНИАН

Обязанности мэра Кривого Рога будет временно выполнять Юрий Вилкул. Его выбрали путем тайного голосования, в котором принимали участие депутаты политстилы "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и ОПЗЖ.

"За" кандидатуру Вилкула высказались 32 депутата из 33-х, принимавших участие в голосовании. Депутаты Слуги народа ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности. Также не голосовали депутаты от партии Сила людей, передает Первый Криворожский.

Юрий Вилкул дважды избирался на пост мэра Кривого Рога и руководил городом с 2010 по 2020 год. На местных выборах 2020 года Вилкул объявил, что снимает свою кандидатуру "по состоянию здоровья" в пользу кандидата Константина Павлова, и призвал жителей Кривого Рога поддержать его. Сейчас Вилкулу 71 год, в ноября будет 72.

Что произошло с Константином Павловым

15 августа в селе Вольное недалеко от Кривого Рога было найдено тело мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его обнаружили на веранде дома. Рядом было ружье - зарегистрированный на покойного охотничий карабин калибра 7,62 мм.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

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Следствие рассматривает три версии смерти политика: самоубийство, убийство, неосторожное обращение с оружием.

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В Сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент самоубийства мэра Кривого Рога Константина Павлова. На кадрах видно, как Павлов сидит, а потом стреляет себе в грудь и валится на пол.