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За кого проголосовали бы украинцы в начале 2021 года: опубликован свежий президентский рейтинг

5 января 2021, 11:39
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Рейтинг Зеленского упал, но он все еще лидирует.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Если бы выборы президента Украины состоялись в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Как свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг, Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Кому еще симпатизируют украинцы:

  • Юрия Бойко готовы поддержать 16,6% респондентов;
  • Петра Порошенко - 13,3%;
  • Юлию Тимошенко - 10,5%;
  • Игоря Смешко - 6,4%;
  • Владимира Гройсмана - 6,1%;
  • Олега Ляшко - 4,7%;
  • Сергея Притулу - 4,1%;
  • Олега Тягнибока - 2,6%;
  • Виталия Кличко - 2,3%.

Рейтинг других кандидатов составил не более 2%.

Свежий президентский рейтинг / ratinggroup.ua

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 2-4 января 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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Напомним:

  • Согласно свежему опросу КМИС, Владимир Зеленский теряет популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%. При этом во втором туре выборов в 2019 году Зеленский получил 73,22% голосов избирателей.
  • Также в КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы: Оппозиционная платформа – За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.

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