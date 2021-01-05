За кого проголосовали бы украинцы в начале 2021 года: опубликован свежий президентский рейтинг

Рейтинг Зеленского упал, но он все еще лидирует.
Если бы выборы президента Украины состоялись в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.
Как свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг, Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
Кому еще симпатизируют украинцы:
- Юрия Бойко готовы поддержать 16,6% респондентов;
- Петра Порошенко - 13,3%;
- Юлию Тимошенко - 10,5%;
- Игоря Смешко - 6,4%;
- Владимира Гройсмана - 6,1%;
- Олега Ляшко - 4,7%;
- Сергея Притулу - 4,1%;
- Олега Тягнибока - 2,6%;
- Виталия Кличко - 2,3%.
Рейтинг других кандидатов составил не более 2%.
Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 2-4 января 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.
Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Читайте такжеПроблемы начнутся весной: эксперт спрогнозировал мрачное будущее для Зеленского
Напомним:
- Согласно свежему опросу КМИС, Владимир Зеленский теряет популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%. При этом во втором туре выборов в 2019 году Зеленский получил 73,22% голосов избирателей.
- Также в КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы: Оппозиционная платформа – За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.