За кого проголосовали бы украинцы в начале 2021 года: опубликован свежий президентский рейтинг

Владимир Зеленский / УНИАН

Если бы выборы президента Украины состоялись в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Как свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг, Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Кому еще симпатизируют украинцы:

Юрия Бойко готовы поддержать 16,6% респондентов;

Петра Порошенко - 13,3%;

Юлию Тимошенко - 10,5%;

Игоря Смешко - 6,4%;

Владимира Гройсмана - 6,1%;

Олега Ляшко - 4,7%;

Сергея Притулу - 4,1%;

Олега Тягнибока - 2,6%;

Виталия Кличко - 2,3%.

Рейтинг других кандидатов составил не более 2%.

Свежий президентский рейтинг / ratinggroup.ua

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 2-4 января 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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Напомним: