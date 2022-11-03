'Погибло больше, чем на войне в Чечне': пропагандисты в РФ признали огромные потери оккупантов - Bild

Российские пропагандисты признали значительные потери РФ / коллаж фото Reuters, 10-я горно-штурмовая бригада

Российские пропагандисты признали, что армия РФ несет невероятные потери среди личного состава на Угледарском направлении в Донецкой области. Все это связано с тем, что оккупанты постоянно пытаются штурмовать позиции ВСУ, а украинские защитники дают мощный ответ. Об этом сообщает Bild.

Сами же российские военкоры рассказывают, что при попытках захватить Павловку "за два дня погибло больше морских пехотинцев, чем в первую чеченскую войну".

Вблизи Бахмута был сбит российский военный самолет, однако российские пропагандисты во всем обвинили плохую погоду.

Также в РФ рассказывали о том, что российские солдаты увязли из-за паводков и этим якобы воспользовалась украинская артиллерия.

Бои на Донбассе

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк. По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Позже он рассказал, что оккупанты гонят в атаки два штрафных батальона из людей, которые уже были осуждены в ходе этой войны.

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