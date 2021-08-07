Заключенный итальянец признался в убийстве 29-летней украинки Новак, которую искали полгода

Кристину Новак искали больше полгода / Соцсети

В конце этой весны в итальянской провинции Пиза в доме, расположенном возле коммуны Кастельфранко-ди-Сотто, нашли тело 29-летней украинки из Одессы Кристины Новак. Труп Новак был завернут в целлофан. Теперь найден и убийца одесситки.

Правоохранители сразу начали подозревать ее соседа Франческо Лупино. Он всячески отрицал свое причастие к убийству, но в итоге признался в содеянном.

Как пишет Украинская газета.IT, итальянец уже несколько месяцев пробыл в тюрьме Дон Боско в городе Пиза. Во время последнего допроса длительностью 9 часов Франческо Лупино в присутствии своего адвоката признался в содеянном.

Напомним, Кристина Новак пропала в Италии в ноябре 2020 года. Девушка жила в поселке Ориентано вместе с 41-летним сожителем. Украинка пропала после того, как ее сожителя задержали за хранение оружия и наркотиков.

Позже был задержан сосед Новак – татуировщик Франческо Лупино. Его считали подельником сожителя украинки и обвиняли в ее убийстве.

Также СМИ узнали, что после исчезновения Новак в доме, в котором она жила, благодаря химическому исследованию на стене обнаружена кровь. По сведениям журналистов, кровью была залита вся стена.