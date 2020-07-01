Нарушение прав украинцев или неоправданная критика: почему законопроект о риэлторах стал скандальным

Законопроект о риэлторской деятельности вызвал бурные споры / Фото: УНИАН

Законопроект №3618 О риэлторской деятельности в Украине был зарегистрирован в Верховной Раде 9 июня. Инициаторами законопроекта выступили 22 народных депутата во главе с депутатом от Слуги народа Дмитрием Наталухой. Документ вызвал резонанс среди журналистов и экспертов – многие предположили, что риэлтор теперь станет обязательным участником всех сделок с землей и недвижимым имуществом.

Критика закона о риелторской деятельности

Украинский журналист Юрий Бутусов считает, что соответствующий проект закона является коррупционной схемой, при помощи которой государство залезет в карман каждому украинцу.

"Ни одна операция с недвижимостью и землей не может проводиться без риелтора. Граждане лишаются права самостоятельно заключать сделки! Хочешь подарить часть квартиры детям - заплати риелтору. Хочешь сдать в аренду пай в селе - вызывай риелтора", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, уверяет Бутусов, законопроект предполагает создание Единой информационной базы данных, на платной основе регулирующей все операции с недвижимым имуществом. В законопроекте не указано, что управлять базой будет государство. Следовательно, появляются коррупционные лазейки, при помощи которых зарабатывать на этой базе будет бизнес, а не государство.

"И это может быть проголосовано в ближайшее время, так что надо создать резонанс", - написал журналист.Читайте такжеУдар коронавируса: что происходит на рынке недвижимости

В свою очередь,президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита полагает, что в случае принятия законопроекта украинцы будут вынуждены совершать сделки с движимым и недвижимым имуществом только через риэлторов из базы, которая будет создана в рамках законопроекта № 3618. Это является нарушением конституционных прав украинцев.

По его словам, специалисты в сфере недвижимости не поддерживают данную инициативу.

"Это свободный рынок, и клиент выбирает, будет ли он работать с риэлтором, сможет ли самостоятельно провести сделку. Это демократично и современно, и ни одна страна мира не требует обращения к риэлтору, чтобы продать свое имущество или приобрести, в аренду сдать", - рассказал Пита в комментарии Украина 24, добавив, что инициатива парламентариев сомнительна.

Позиция инициаторов законопроекта

Глава комитета по вопросам экономического развития, народный депутат от фракции Слуга народа и один из инициаторов законопроекта №3618 Дмитрий Наталуха уверяет, что критика законодательной инициативы неоправданна.

По его словам, собственник объекта недвижимости будет самостоятельно решать, пользоваться ли ему посредническими услугами риэлтора, которые не являются обязательными. Информационный паспорт имущества также может заполняться самостоятельно.Читайте такжеШок от карантина: как коронавирус встряхнул рынок аренды недвижимости

"Участие риелтора при заключении сделки с объектом недвижимости не является обязательным. То же самое касается и заполнения информационного паспорта объекта недвижимости – он может заполняться не только риелтором, но и собственником непосредственно", - написал Наталуха на своей странице в Facebook, сообщает Интерфакс-Украина.

Как утверждает Наталуха, текст законопроекта предполагает, что операции с недвижимостью могут проводить не только риэлторы, но и другие уполномоченные собственником лица.

Критические заявления в адрес законопроекта он назвал целенаправленной дискредитацией.

"Цель крайне простая - сделать даже упоминание законопроекта токсичным и отбить любое желание разобраться в тексте", - полагает Наталуха.

Наталуха подчеркнул, что в связи со сложившимися обстоятельствами нардепы могут включить в законопроект преамбулу, в которой будет зафиксирован вопрос о том, что риэлтор к сделкам привлекается лишь добровольно.

Напомним, согласно новому закону о финансовом мониторинге, адвокаты перед осуществлением сделки обязаны проводить дополнительные проверки своих клиентов.