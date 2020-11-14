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Закрыть метро, остановить наземный транспорт: Степанов оценил худший сценарий карантина

14 ноября 2020, 16:00

Украинская экономика не выдержит полного локдауна, подчеркнул Максим Степанов.

Метро, карантин
Метро в Украине работает в период карантина / УНИАН

Введение карантина выходного дня существенно уменьшит нагрузку на медицинскую систему Украины.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга, трансляция которого велась в Facebook Минздрава.

Он подчеркнул что украинская экономика не выдержит полного локдауна.

"Транспорт и метро - это критическая инфраструктура и мы не можем его остановить, ведь это приведет к полному локдауну. Поэтому надо найти другое решение. Мы его нашли - это карантин выходного дня. Это решение принималось с учетом советов наших эпидемиологов. Они четко сказали, что даже такой жесткий карантин в один день уже уменьшает количество заболевших, потому что люди между собой не контактируют", - сказал министр.

Степанов пояснил, что при этом транспорт и метро будут работать, поскольку это критическая инфраструктура, которую нельзя останавливать.

Читайте такжеСтепанов заговорил о локдауне и предупредил о катастрофе с COVID-19"Если мы будем уменьшать распространение болезни хотя бы на эти два дня - субботу и воскресенье, когда большинство украинцев отдыхают, чтобы они просто оставались дома, чтобы некуда было ехать, кроме продуктового магазина или аптеки, то мы существенно уменьшим нагрузку на нашу медицинскую систему. Как следствие - люди будут меньше болеть", - считает министр.

При этом Степанов отметил, что карантин выходного дня вводили и в других странах, например, в Израиле, что помогло снизить уровень заболеваемости.

Карантин выходного дня:

  • 11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.
  • В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "на вынос"), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.
  • Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.
  • В Украине 13 ноября было зарегистрировано 12 тысяч 524 новых случая COVID-19, что стало очередным антирекордом. За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 525 тысяч 176 человек, умерли - 9 тысяч 508.
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