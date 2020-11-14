Закрыть метро, остановить наземный транспорт: Степанов оценил худший сценарий карантина

Украинская экономика не выдержит полного локдауна, подчеркнул Максим Степанов.
Введение карантина выходного дня существенно уменьшит нагрузку на медицинскую систему Украины.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга, трансляция которого велась в Facebook Минздрава.
Он подчеркнул что украинская экономика не выдержит полного локдауна.
"Транспорт и метро - это критическая инфраструктура и мы не можем его остановить, ведь это приведет к полному локдауну. Поэтому надо найти другое решение. Мы его нашли - это карантин выходного дня. Это решение принималось с учетом советов наших эпидемиологов. Они четко сказали, что даже такой жесткий карантин в один день уже уменьшает количество заболевших, потому что люди между собой не контактируют", - сказал министр.
Степанов пояснил, что при этом транспорт и метро будут работать, поскольку это критическая инфраструктура, которую нельзя останавливать.
Читайте такжеСтепанов заговорил о локдауне и предупредил о катастрофе с COVID-19"Если мы будем уменьшать распространение болезни хотя бы на эти два дня - субботу и воскресенье, когда большинство украинцев отдыхают, чтобы они просто оставались дома, чтобы некуда было ехать, кроме продуктового магазина или аптеки, то мы существенно уменьшим нагрузку на нашу медицинскую систему. Как следствие - люди будут меньше болеть", - считает министр.
При этом Степанов отметил, что карантин выходного дня вводили и в других странах, например, в Израиле, что помогло снизить уровень заболеваемости.
Карантин выходного дня:
- 11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.
- В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "на вынос"), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.
- Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.
- В Украине 13 ноября было зарегистрировано 12 тысяч 524 новых случая COVID-19, что стало очередным антирекордом. За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 525 тысяч 176 человек, умерли - 9 тысяч 508.