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Залечили зуб до реанимации: в Ровно 15-летней девочке спасают жизнь после визита к стоматологу

9 февраля 2022, 07:56
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У 15-летней Алины болел зуб. Она сходила к стоматологу и уже через сутки девушку госпитализировали в реанимацию. Сейчас девушка находится под аппаратом ИВЛ.

стоматолог, скорая помощь
Девушка попала в реанимацию после удаления зуба / Коллаж Reuters, pixaby

В Ровенской области в реанимацию попала 15-летняя девушка после того, как ей вырвали зуб. У девушки диагностировали заражение крови. Сейчас за жизнь девочки борются медики и прогнозов пока что не дают.

Мать 15-летней Алины из Сарненского района рассказала, что у девушки болел зуб. Она сходила к стоматологу, однако после этого похода ее состояние резко ухудшилось. Уже через сутки девушку госпитализировали в реанимацию, пишет местное издание itvmg.com.

Девочке сделали сложную операцию, которая длилась семь часов. Сейчас Алина находится под аппаратом ИВЛ. Врачи пока что не готовы давать прогнозы.

"Это сепсис, септикопиемия, то есть это — заражение крови. Пока трудно сказать, что стало причиной недуга", — рассказал врач-анестезиолог Ровенской областной больницы Юрий Мирончук.

Как сообщал Главред, летом прошлого года суд оправдал врача после того, как в стоматологии Мариуполя во время лечения зубов внезапно умер ребенок.

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Правоохранители заподозрили 52-летнюю женщину-анестезиолога в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. У мальчика зафиксировали асфиксию – марлевый тампон перекрыл доступ кислорода в организм ребенка. Доказать вину врача не смогли.

Тем временем в Сумской области в городе Шостка у местной жительницы под пломбой стоматолог обнаружил клеща. Врач предположил, что насекомое могло проникнуть через десну.

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