В Запорожье расстрелян молодой мужчина: СМИ раскрыли подробности

Возможного злоумышленника уже задержали, выяснили журналисты.
В воскресенье, 9 августа, в Днепровском районе Запорожья устроили разборки, возле супермаркета расстреляли молодого мужчину.
Стрельба в Запорожье произошла на ул. Добробутной, по предварительным данным, было три выстрела, сообщает regionnews.net.ua.
Предварительно известно, что стрелок сбежал с места преступления, а пострадавший скончался.
Злоумышленника задержали, пишет Obozrevatel со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В Запорожье расстрелян человек: СМИ показали видео с места происшествия
Напомним, 25 июля в Печерском районе Киева возле ресторана Монтекки Капулетти произошла перестрелка. СМИ писали, что неизвестные из пистолета обстреляли и ранили двоих студентов из Азербайджана.
Автор: Екатерина Присяжнюк