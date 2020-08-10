В Запорожье расстрелян молодой мужчина: СМИ раскрыли подробности

В Запорожье расстреляли молодого мужчину, узнали журналисты / УНИАН

В воскресенье, 9 августа, в Днепровском районе Запорожья устроили разборки, возле супермаркета расстреляли молодого мужчину.

Стрельба в Запорожье произошла на ул. Добробутной, по предварительным данным, было три выстрела, сообщает regionnews.net.ua.

Предварительно известно, что стрелок сбежал с места преступления, а пострадавший скончался.

Злоумышленника задержали, пишет Obozrevatel со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Запорожье расстрелян человек: СМИ показали видео с места происшествия

Напомним, 25 июля в Печерском районе Киева возле ресторана Монтекки Капулетти произошла перестрелка. СМИ писали, что неизвестные из пистолета обстреляли и ранили двоих студентов из Азербайджана.