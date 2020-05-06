"Голоса есть": Арахамия рассказал о судьбе соцсетей РФ в Украине

Решение о запрете соцсетей РФ находится в компетенции СНБО / Reuters

Глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия рассказал о рассмотрении вопроса по поводу запрета в Украине российских соцсетей.

По его словам, фракция Слуга народа будет голосовать за продление санкций против российских сайтов.

"Само решение - в компетенции СНБО, но мы будем голосовать за проект постановления о продлении. У нас большинство за то, чтобы продлить. Голоса есть", - подчеркнул он.

В комментарии изданию Strana.ua Арахамия отметил, что вопрос по поводу санкций против сайтов РФ (ВКонтакте, Яндекс, Одноклассники, Mail.ru) является достаточно спорным.

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"Вообще я к этому вопросу дискуссионно отношусь. У меня сын 14 лет и он пользовался некоторыми сайтами. Но в Facebook правильнее находиться", - добавил он.

Напомним, в мае 2017 года пятый президент Петр Порошенко своим указом №133/2017 ввел санкции против ряда физических и юридических лиц, тем самым начав запрет российских сайтов в Украине. В списке оказались и ряд российских сайтов и интернет-сервисов, среди которых Яндекс, Вконтакте, Одноклассники и Mail.ru. Тем не менее, пользователям не составило труда обойти блокировку. Так в Украине началась эра анонимайзеров – VPN-сервисов и приложений для телефонов и веб-браузеров.