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"Зарабатывали" до $150 000: на Тернопольщине работники ТЦК похищали и избивали людей

Руслана Заклинская
2 августа 2024, 18:44
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Руководитель ТЦК вместе с коллегами организовал коррупционную схему для избежания мобилизации, сообщила Национальная полиция.
'Зарабатывали' до $150 000: на Тернопольщине работники ТЦК похищали и избивали людей
На Тернопольщине работники ТЦК "выбивали" взятки из людей / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

В Тернопольской области сотрудников одного из ТЦК и СП обвиняют в похищении, избиении и вымогательстве денег у военнообязанных за избежание мобилизации. Ежемесячно они получали от 100 000 до 150 000 долларов. Об этом сообщила Национальная полиция.

По данным правоохранителей, руководитель местного ТЦК, вместе с тремя сотрудниками и бывшим военнослужащим, организовали коррупционную схему избежания мобилизации. Работники ТЦК требовали деньги у военнообязанных за непрохождение военно-врачебной комиссии, обновление военных данных и получение отсрочки.

Каждый месяц группа получала от 100 000 до 150 000 долларов, которые злоумышленники делили между собой. Размер "зарплаты" зависел от выполненных заданий.

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Руководителю этой схемы объявили о подозрении во время совещания с руководителями ТЦК и СП в Тернопольской ОВА. Суд избрал меру пресечения в виде залога в 242 тысячи гривен. Подозреваемые воспользовались этой возможностью.

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Тернопольской области Андрей Ткачик сообщил, что сейчас установлено шесть случаев пострадавших от действий преступной группы. Он призвал граждан, которые также стали жертвами, обращаться в полицию для установления полного количества пострадавших.

"Я уверен, что их будет гораздо больше", - подчеркнул он.

Что известно о пострадавших

Один из пострадавших - житель Чертковского района, отец четверых детей. Мужчина не подлежал мобилизации, поскольку трое из его детей являются несовершеннолетними. По его словам, ночью в помещение ворвались люди в форме, били его, а затем увезли в неизвестном направлении. Впоследствии у пострадавшего диагностировали переломы ребер и другие телесные повреждения.

"Я спорил и говорил, что права меня забирать они не имеют, потому что у меня четверо детей. Опять начали бить, копали ногами. На следующий день меня отвезли на автобусную остановку. Выяснилось, что за меня заплатили выкуп. Деньги собрали родственники и заплатили за меня 30 тысяч гривен", - рассказал мужчина.

В Тернопольском областном ТЦК обещают всесторонне способствовать следствию. Организатору и четырем сообщникам предъявили обвинения за принятие взяток, незаконное лишение свободы и телесные повреждения. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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    На Тернопільщині працівники ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних Фото: Національна поліція
  • На Тернопільщині працівники ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних
    На Тернопільщині працівники ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних Фото: Національна поліція
  • На Тернопільщині працівники ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних
    На Тернопільщині працівники ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних Фото: Національна поліція
  • На Тернопільщині працівники ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних
    На Тернопільщині працівники ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних Фото: Національна поліція

ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Инциденты с сотрудниками ТЦК - новости по теме

Напомним, после публикаций о похищении 14-летнего подростка в селе Приозерное Одесской области, областной ТЦК и СП начал служебную проверку. 2 апреля четверо мужчин в военной форме без разговора забросили подростка в белый бус и вывезли в направлении села Красный Яр, где избивали его и связали. Когда нападавшие узнали, что парню всего 14 лет, они высадили его на трассе. Подростка нашли в шоковом состоянии, он прошел медосмотр, но синяков не было.

Также 15 марта поздно вечером во Львове работники ТЦК и СП силой задержали волонтера Кирилла Тарана, призывного возраста. Виолетта Таран в соцсетях сообщила, что ее мужа запихнули в бус, порвали куртку, разбили очки и телефон, не вручив повестку.

Как сообщал Главред, в Черновицкой области сотрудник ТЦК и СП открыл огонь по гражданским. Местные жители напали на работников ТЦК, заблокировали машину и применили силу. Чтобы защитить себя, военнослужащий произвел выстрелы в землю. Никто не пострадал.

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