Заседание в особом формате: Зеленский приехал в Херсонскую область

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область и провел совещание в особом формате. Ключевой вопрос касался ситуации на основных направлениях фронта. Об этом сообщает Офис президента.
Одним из самых сложных направлений на фронте остается Авдеевка и Купянское направление.
Зеленский поблагодарил за работу украинских пограничников-разведчиков и поздравил их с 20-летием создания Управления разведки Госпогранслужбы Украины.
"Большую работу делаете, большую службу несете – крепкую службу. 20 лет, из которых почти 10 лет – это война против оккупанта. Я хочу поблагодарить вас за ваше служение Украине и украинцам ... Хочу поблагодарить ваших родителей за то, что воспитали таких мужественных людей, а вашим женам, мужьям, близким пожелать быть рядом с вами. Хочу поблагодарить их за то, что придают вам это мужество", - сказал он.
Смотрите видео с Зеленским в Херсонской области:
Ситуация на Херсонщине
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты ударили по церкви в Херсоне, верующие прикрывали друг друга телами. РФ ударила в тот момент, когда в церкви проходила служба. В результате атаки, две верующие получили ранения.
Позже оккупанты нанесли новые удары по городу. Все дело в том, что Россия пытается обесточить Херсон. В результате "прилета" были повреждены линии электропередач.
Недавно стало известно о том, что в Херсоне задержали предательницу Украины. Местная жительница с июня 2023 года по собственной инициативе начала работать на врага. Она оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон, фотографировала места прилетов и последствия.
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