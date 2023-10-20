УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Заседание в особом формате: Зеленский приехал в Херсонскую область

Ангелина Подвысоцкая
20 октября 2023, 16:15 обновлено 20 октября, 16:30
Президент Украины поздравил украинских пограничников-разведчиков и вручил им награды.
Владимир Зеленский в Херсонской области
Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область и провел совещание в особом формате. Ключевой вопрос касался ситуации на основных направлениях фронта. Об этом сообщает Офис президента.

Одним из самых сложных направлений на фронте остается Авдеевка и Купянское направление.

Зеленский поблагодарил за работу украинских пограничников-разведчиков и поздравил их с 20-летием создания Управления разведки Госпогранслужбы Украины.

видео дня

"Большую работу делаете, большую службу несете – крепкую службу. 20 лет, из которых почти 10 лет – это война против оккупанта. Я хочу поблагодарить вас за ваше служение Украине и украинцам ... Хочу поблагодарить ваших родителей за то, что воспитали таких мужественных людей, а вашим женам, мужьям, близким пожелать быть рядом с вами. Хочу поблагодарить их за то, что придают вам это мужество", - сказал он.

  • Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область
    Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область фото: Офис президента
  • Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область
    Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область фото: Офис президента
  • Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область
    Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область фото: Офис президента
  • Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область
    Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область фото: Офис президента
  • Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область
    Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область фото: Офис президента
  • Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область
    Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область фото: Офис президента
  • Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область
    Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область фото: Офис президента
  • Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область
    Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область фото: Офис президента
  • Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область
    Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область фото: Офис президента
  • Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область
    Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область фото: Офис президента
  • Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область
    Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область фото: Офис президента

Смотрите видео с Зеленским в Херсонской области:

Зеленский в Херсонской области
Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область / фото: скриншот

Ситуация на Херсонщине

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты ударили по церкви в Херсоне, верующие прикрывали друг друга телами. РФ ударила в тот момент, когда в церкви проходила служба. В результате атаки, две верующие получили ранения.

Позже оккупанты нанесли новые удары по городу. Все дело в том, что Россия пытается обесточить Херсон. В результате "прилета" были повреждены линии электропередач.

Недавно стало известно о том, что в Херсоне задержали предательницу Украины. Местная жительница с июня 2023 года по собственной инициативе начала работать на врага. Она оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон, фотографировала места прилетов и последствия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Зеленский вторжение России Херсонская область
Реклама

Главное за день

В Мальте пройдут новые переговоры без РФ по "формуле Зеленского": СМИ узнали дату

В Мальте пройдут новые переговоры без РФ по "формуле Зеленского": СМИ узнали дату

16:29 Мир
Заседание в особом формате: Зеленский приехал в Херсонскую область

Заседание в особом формате: Зеленский приехал в Херсонскую область

16:15 Украина
"Мы придем и Украина победит": в Израиле намерены наказать РФ за поддержку ХАМАС

"Мы придем и Украина победит": в Израиле намерены наказать РФ за поддержку ХАМАС

15:34 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:29

В Мальте пройдут новые переговоры без РФ по "формуле Зеленского": СМИ узнали дату

16:15

Заседание в особом формате: Зеленский приехал в Херсонскую областьФотоВидео

16:05

Двойники и тремор: эксперт объяснил, чем рисковал Путин во время визита в КитайВидео

15:42

Трижды ударили ножом: в центре Киева неизвестные напали на военного

15:36

"Слишком долго молчал": Нагиев выступил против власти РФ и обратился к молодежи

Третья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - КочетковТретья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - Кочетков
15:34

"Мы придем и Украина победит": в Израиле намерены наказать РФ за поддержку ХАМАСВидео

15:23

Лобода впервые после долгого перерыва показала обеих дочерей

15:16

Грета Тунберг заигрывает с террористами: что она заявила о Секторе Газа

14:59

"Ворота ко всей Донетчине": в ВСУ объяснили важность удерживать Авдеевку

Реклама
14:57

Только гений найдет панду среди сотен пингвинов за 15 секунд: загадка на внимательность

14:55

РФ стянула тысячи солдат: генерал назвал, откуда враг может пойти на штурм Киева

14:54

Будет как новенький: как распушить пуховик после стирки с помощью расчески за 5 минут

14:54

Правительство Израиля сообщило трагические новости об украинцах

14:37

Путина охватила паника: Подоляк раскрыл провал визита главы Кремля в Китай

14:31

"Даже Сталин когти от церкви убрал": звезда "Леси+Ромы" взялся защищать УПЦ МП

14:19

Женщина поделилась действенным лайфхаком, как быстро высушить одежду

14:02

Колоннами на смерть: российское коммандование бросило своих солдат под Авдеевкой

13:28

"Надеюсь, хотя бы вымыл руки": Кулеба потроллил ручкавшегося с Путиным Орбана

13:25

Шли под ручку: Тим Бертон и Моника Белуччи вышли в свет как параВидео

13:23

Страшная потеря для РФ: разведка Британии сообщила о последствиях удара ATACMS

Реклама
13:13

Михаил Ткач. О чем молчит Московский патриархатВидеоблоги

12:53

Взорвали вместе с оккупантами: новые детали операции партизан в МелитополеВидео

12:48

Мишени в Крыму: генерал-разведчик назвал неожиданные цели для ATACMS

12:33

Лунный день 21 октября 2023: Месяц вещует сбывшиеся сны и повышеную чувствительность

12:28

Третья мировая война началась с вторжения РФ в Грузию в 2008 году - Данилов

12:22

Подорожание продуктов осенью: на что подскочат цены и как сильно придется раскошелиться

11:58

"Шампанское" и "коньяк" под запретом: в Украине ввели новые штрафы

11:58

"Воодушевляет украинских воинов и нацию": Зеленский мощно обратился к Байдену

11:47

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Весам - помощь, Стрельцам - поездка, Скорпионам - переменыВидео

11:31

Китайский гороскоп на завтра 21 октября 2023: Лошади - уборка, Дракону - ссора

11:15

"РФ больна семейным алкоголизмом": легендарная российская актриса обругала россиян

10:59

РФ активно перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление: партизаны раскрыли детали

10:52

В Украину идет потепление до +27: в какие регионы вернется лето

10:49

ВСУ взорвали одним махом: названо впечатляющее число уничтоженных вертолетов РФ

10:40

Могут ли ФОПы получить бронь от мобилизации: юрист объяснил ситуацию

09:59

Украинские военные прорвались вперед на 4 направлениях: дошли до линии обороны РФ

09:54

"Это может быть долго": в ОП дали неожиданный прогноз по срокам окончания войны

09:52

Могут ли заблокировать банковские карты "уклонистам": адвокат раскрыла нюансы

09:35

Гороскоп на завтра 21 октября 2023: Овны - избегайте кофе, Львам повезет на работе

09:00

Россияне не прекращают штурм уже сутки и пытаются окружить Авдеевку

Реклама
08:56

Такой корочки вы еще не видели: рецепт нежнейших фрикаделек в сметанном соусе за 40 минут

08:55

Оккупантов в Мелитополе посетила "бавовна": взрывы гремели на военной базе - мэр

08:48

Китай больше не допустит игры на равных, Путин - просто холопмнение

08:33

"России не хватает резервов": ВСУ контрнаступают и истощают оккупантов - ISW

08:14

Закрывала собой двухмесячную дочь: в секторе Газа погибла 24-летняя украинка

07:23

Морпехи переправились через Днепр и завоевали плацдарм на Херсонщине - ISW

06:56

Байден выступил с обращением по Израилю и Украине: о чем говорил

06:22

Как Украине двигаться к финансовой самостоятельности в 2024 годумнение

05:30

Идеальная зарядка для женщин за 60 лет: 8 упражнений, которые омолодят тело

05:00

Как быстро вернуть деньги за подписку Apple: способ, о котором многие забывают

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять