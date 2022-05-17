Защитникам Мариуполя отдали новый приказ - Резников

Защитники Мариуполя получили новый приказ - выжить / t.me/polkazov

Украинские защитники Мариуполя, которые героически нарушили все планы российских оккупантов, получили новый приказ и выполнить его необходимо любой ценой. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Они выполнили сверхвозможное - сдержали около 20 тыс. российских оккупантов.

Резников добавил, что благодаря украинским героям оккупанты не смогли дойти до Запорожья и продвинуться на Донетчину.

Теперь у защитников Мариуполя новая задача - выжить.

"Свой приказ - сдержать группировки до 20 тыс. российских захватчиков и не пустить в Запорожье, не пустить их далее на Донбасс, и в том числе, оттянув силы от Киева. То есть благодаря героизму гарнизона Мариуполь, в том числе и в Киеве, наверное, мы сейчас спокойно разговариваем. Они этот приказ выполнили. Они все герои. У них сейчас новый приказ - уберечь свою жизнь. Они нужны Украине", - сказал Алексей Резников.

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Эвакуация раненых из Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила во время выступления замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Информацию об эвакуации бойцов Азова также подтвердил и президент Владимир Зеленский.Читайте также"Сохранение жизни личного состава": командир Азова заявил о выполнении задач в Мариуполе

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утром 17 мая сообщило, что "для скорейшего возвращения" эвакуированных вечером в понедельник защитников Мариуполя "будет осуществлена процедура обмена". Также проводятся все необходимые мероприятия по спасению тех, кто остался на Азовстали.

Обменять тяжелораненых военнослужащих на российских захватчиков удастся после того, как их состояние стабилизируется.

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