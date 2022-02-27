Защитники Украины сорвали высадку российского десанта в Черноморской оперативной зоне

Также в течение суток украинские воздушные силы перехватывали штурмовики и транспортники врага над Киевом.
Военно-морские силы Украины сорвали высадку морского десанта врага в Черноморской оперативной зоне.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.
Также в течение суток украинская авиация перехватывала российские штурмовики и транспортные самолеты в небе над Киевом.
"В течение суток Вооруженные Силы Украины планово наращивали группировку которая выполняет задачи обороны Киева и на Северном и северо-восточном направлениях", – отметила Маляр.
В зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные вели активные мобильные поисково-ударные действия и перешли к маневренным действиям.
"По всей стране продолжается выполнение плановых мероприятий мобилизационного развертывания, в частности формирование теробороны и корпуса резерва", – написала Маляр.
Ранее в КГГА сообщили, что ситуация на окраинах Киева контролируется ВСУ, отрядами территориальной обороны и добровольческими батальонами. Отмечается, что в ночное время были столкновения с ДРГ, но на данный момент обстановка в городе спокойная. В столице комендантский час продлится до понедельника 8 утра.
Напомним, Новая Каховка в Херсонской области полностью попала под контроль российских оккупантов по состоянию на утро 27 февраля 2022 года. Горисполком захвачен и удерживается вражескими войсками, со зданий по всему городу были сняты украинские флаги.
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