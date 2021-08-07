Засыпаны улицы и побиты огороды: на Харьков обрушилась стихия

В Харькове выпал град / Соцсети

Харьков в субботу, 7 августа, постигла непогода. Наибольшим образом пострадали два микрорайона города.

Как сообщает Харьковский региональный центр гидрометеорологии, в городе выпал крупный град, который повредил растения.

"Мощные грозы и крупный град возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии", - указано в сообщении

Известно, что осадки с градом выпали в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки.

При этом, вскоре дождевые облака и градовые очаги развились по всей территории области. Синоптики объясняют это отступлением влажной воздушной массы с юга.

Напомним, накануне непогода затронула Полтаву. По городу пронесся сильный ливень со шквальным ветром. Стихия разгулялась до такой степени, что в городе мгновенно были повалены деревья, сорваны крыши с домов и повреждены автомобили.

Также ранее во Львове из-за сильного ливня с ураганным ветром скончалась молодая влюбленная пара. Парень пришел к девушке на первое свидание. Они встретились в парке. Там же на лавочке решили переждать дождь. Но на них обрушилось дерево и фонарь.