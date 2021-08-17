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Затолкал в машину и увез: в Черкасской области посреди улицы похитили 6-летнего ребенка

17 августа 2021, 17:45
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Мужчина посадил мальчика в салон и уехал в неизвестном направлении.

Ребенка похитили в Черкасской области / ua.depositphotos.com

В селе Слобода Черкасской области мужчина похитил 6-летнего ребенка. Как сообщили в полиции области, похищение шестилетнего мальчика случилось, когда он играл на улице.

В Нацполиции отметили, что к преступлению может быть причастен его отец — гражданин Германии.

"Случай произошел около 18.30 в понедельник, 16 августа. Когда малолетний играл на улице, к нему подъехал автомобиль темного цвета, из которого вышел мужчина, посадил мальчишку в салон и уехал в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Родственники похищенного мальчика подозревают, что к преступлению может быть причастен его отец, который является гражданином Германии. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают место, где находится иностранец, надеясь вместе с ним найти и его сына.

Для розыска злоумышленника ориентированы все наряды полиции.

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"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок ", — сообщили в полиции.

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Напомним, утром 20 июля правоохранители в Луцке задержали 62-летнего мужчины. Полицию вызвали соседи, которым человек рассказал, что с помощью топора убил свою бывшую жену и 22-летнюю дочь.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В мае суд ему присудил 850 гривен штрафа за избиение жены и дочери и отпустил домой.

21 июля Луцкий горрайонный суд избрал подозреваемому в убийстве мужчине меру пресечения - 60 суток под стражей без права залога.

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