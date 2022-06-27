Завтрак под обстрелы и взрывы: бойцы ВСУ показали полевую кухню на передовой

Бойцы ВСУ показали полевую кухню на передовой / скриншот с видео

Защитники Украины показали, как им приходиться готовить еду под обстрелами российских оккупантов. Бойцы поделились кадрами с приготовления завтрака.

Его воины ВСУ делали фактически на земле в лесу и под звуки обстрелов. Видео опубликовал телеканал СТБ в Facebook.

На кадрах военнослужащий снимает своего побратима, перемешивающего овощной салат для воинов, пока на заднем фоне раздаются выстрелы и взрывы.

"Вот такой завтрак под обстрелами. Санек делает салат. Но не просто, еще у нас вот такая картошечка, жаренная на сале", – показал военный свое блюдо.

Он добавил, что российские оккупанты стреляют "не по-детски", однако еду на передовой никто не отменял – бойцам она нужна, чтобы иметь силы на оборону фронта.

Ранее мы рассказывали об украинском десантнике Михаиле Копытко, который защищает родную землю в составе львовской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Боец защитил дипломную работу в учреждении высшего образования, находясь на линии фронта в Донецкой области.

Также сообщалось, что защитник Украины по имени Александр, которого мобилизовали на фронт, сбил вражеский беспилотник в свой 39-й день рождения.

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